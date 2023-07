HANABIE. veröffentlichen die neue Single “今年こそギャル〜初夏ver.〜 (auf Englisch: Be the GAL~Early Summer ver.～)”

Die Hybrid-Girl-Band HANABIE. veröffentlichten kürzlich ihre neue Single “今年こそギャル〜初夏ver.〜 (auf Englisch: Be the GAL~Early Summer ver.~)”. Das Genre nennt sich “Harajuku-core” und ist eine Mischung aus Metalcore und Hardcore mit Akihabara-Kultur. Nun wird endlich ihr Debütalbum “『来世は偉人!』 (englische Übersetzung: Reborn Superstar!)” veröffentlicht, digital am 26. Juli und physisch am 11. August, gefolgt von einer Europa- und US-Tour ab August.

Sie haben gerade ihre brandneue Single “今年こそギャル〜初夏ver.〜 (englische Übersetzung: Be the GAL~Early Summer ver.~)” auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht.

Century Media Records veröffentlicht dieses Album im Auftrag von Sony Music Labels Inc. nur in Deutschland.

Du kannst dich glücklich schätzen, wenn du Tickets für eine ihrer beiden Deutschland-Shows im August bekommst:

8/12 Berlin – Hole44 (Low Ticket Alert!)

8/15 Frankfurt – Nachleben (Ausverkauft!)

Musikvideo der neuen Single “今年こそギャル〜初夏ver.〜 Be the GAL~Early Summer ver.~

HANABIE. Besetzung:

YUKINA – Gesang

MATSURI – Gitarre, Gesang

Hettsu – Bass

Chika – Schlagzeug

Youtube: https://www.youtube.com/c/HANABIE_official/