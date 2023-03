Happy Sex ab 17,5 von Zep Comickritik

In der bei Splitter erschienenen Reihe „Happy…“ arbeitet der Schweizer Comicautor und Zeichner Philippe Chappuis, besser bekannt „Zep“, mehr als skurrilen Alltagssituationen auf.

Happy Sex ab 17,5 von Zep

Neben den „Happy Parents“ mit allen Belangen des Elternwerdens und des Elternseins, gibt es auch „Happy Sex“ in dem sich Zep mit allen Belangen der körperlichen Liebe auseinandersetzt – sei es nun mit einem Partner, oder auch alleine.

In mehreren kurzen Comicepisoden zeigt der Künstler hie, wie vor allem „Mann“ sich beim Sex deutlich falsch verhalten kann. Was soll man machen, wenn die Frau noch Lust hat, die Erektion aber nicht mehr möchte? Zep weiß, was man auf jeden Fall nicht machen sollte. Wenn der Partner beispielsweise auf „Dirty Talk“ steht und beim Sex gerne ein wenig unflätig sprechen möchte, dann weiß Zep auch, wann es zu viel des Guten ist.

Dieser Band ist aber kein Ratgeber, sondern einfach nur Saukomisch. Die Witze sind alle etwas schlüpfrig und unter der Gürtellinie, ohne dabei jedoch komplett geschmacklos zu sein.

Die Situationskomik ist immer hervorragend und die Pointe wird immer treffend im Ziel platziert. Was hilft Beispielsweise bei einer Erdbeerallergie die alles anschwellen lässt und einem kleinen Penis? Genau richtig…

Um das ganze Abzurunden ist auch dieser Band wieder in dem typischen Cartoonstil von Zep gezeichnet. Anatomisch nicht immer hundertprozentig korrekt, gelingt es ihm dennoch immer den Gag passend zu erzählen.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten