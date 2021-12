Hard Night Falling Filmkritik

Der Action-Film “Hard Night Falling” mit dem bekannten Schauspieler Dolph Lundgren erscheint am 9. Dezember 2021 DIGITAL EST und ist ab dem 16. Dezember 2021 als DIGITAL TVOD verfügbar. Regie führte Giorgia Bruno. Es sind neben Lundgren noch die Schauspieler:innen Brice Martinet, Hal Yamanouchi, Mario Opinato und Natalie Burn mit dabei.

Der Interpol-Agent Michael besucht nach einem Auftrag im Bereich Waffenschmuggel mit seiner Familie ein Fest in einer vornehmen Villa. Die Schönen und Reichen gastieren dort und hören sich an, wie der Erfolg der Firma angepriesen wird. Doch dieses Anwesen wird von bewaffneten Männern überfallen, Michaels Frau ist unter den Geiseln. Die Gangster wollen an das Gold im Tresor der Villa. Doch wie es der Zufall eben will ist Michael dabei, er nutzt seine speziellen Fähigkeiten und rettet seine Tochter, kontaktiert sein Team (wir erinnern uns an den oben erwähnten Auftrag) und macht sich dann an die Rettung seiner Frau und der Geiseln.

Hard Night Falling (© Tiberius Film)

Die Filme mit Dolph Lundgren, die ich tatsächlich gesehen ist wahrscheinlich höher als diese zaghafte, geschätzte Variante: “Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts”, “Red Scorpion” und “Universal Soldier” kommen mir da in den Sinn. “Hard Night Falling” reiht sich nun in diese Reihe ein. Ich habe seine Karriere als Okay, “so la la” in Erinnerung. Je nachdem welchen Film und welche Ära man sich vornimmt. Größtenteils aber, subjektiv, eher letzteres – also negativ konnotiert.

Wenn man sich Texte zu diesem Film in Netz ansieht, vergeht einem irgendwie die Lust auf den Film. Ich wollte aber dennoch mal reinschauen und meine eigene Meinung bilden. Hervorstechend sind auch die Vergleiche zu Möchtegern-”Die Hard” (“Stirb langsam”) und ähnlichen Filmen. Es kommt auch das “A-Team” vor, gerade, wenn es um das Team-Work geht, stimme ich diesem eher zu. Zwischen “Hard Night Falling” und den Originalen liegt aber eine gehörige Distanz.

Man kann nicht leugnen, dass es eine gewisse “Formel” gibt, nach der das Drehbuch, die Regie ablief. Allerdings muss das ja nicht immer etwas schlechtes sein, wenn jemand mit einer “Vorlage”, einer Inspiration, mal mehr, mal weniger Geld machen möchte. Charles Dickens’ “Ein Weihnachtsgeschichte” ist ein positives Beispiel für einen Potboiler. Ob dieser Film zu der einen oder anderen Seite gehören wird, wird sich zeigen.

Das alles außer Acht gelassen ist der Film gar nicht so übel. Er ist nicht überragend aber ich stehe diesem auch nicht total ablehnend gegenüber. Sonst hätte ich ihn von Beginn an nicht geguckt. Und: Ich habe mir die Recherche zum Film erst nach dem Ende angetan. Es ist ein typischer, unterhaltsamer Action-Film. Hier und da – häufig- ausbaufähig aber noch im okayen Rahmen. Nichts, was ich jetzt allen auf die Nase binden würde aber das gibt es bei mir sowieso selten. Insgesamt einiges an Action-Szenen mit einigen guten, interessanten und auch partiell spannenden Momenten.

Wertung: 6 von 10 Punkten

Originaltitel: Hard Night Falling

Genre: Action

Produktionsland und -jahr: Italien, USA 2019

TECHNISCHE DATEN

DIGITAL:

FSK: ab 16 freigegeben

Bild: 1080p/24 HD, 2,39:1

Ton: DTS-HD Master Audio 5.1

Sprache: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

