Hatesphere und Mercenary kommen Co-Headline EU TOUR 2024

Die beiden dänischen Bands Hatesphere und Mercenary kommen zusammen auf Co-Headline EU TOUR 2024 unter dem Titel ‘Soundtrack of Hate’. Einige Clubs und Daten haben sich geändert. Daher Augen aufhalten.

Hatesphere: „Wir sind begeistert, dass wir uns mit unseren Kumpels von Mercenary auf dieser Europatournee zusammentun können. Beide Bands haben kürzlich tolle Alben veröffentlicht, und diese Tour ist die beste Möglichkeit, das zu feiern. Es sind vier lange Jahre seit unserer letzten EU-Tour vergangen, und wir können es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und unser „Hatred Reborn“-Album mit euch allen zu feiern. MOSH!“

Mercenary: „Es ist an der Zeit, die düster-melancholische Melodic Death Metal-Maschine wieder auf die Straße zu bringen! Und dieses Mal bringen wir unsere guten Freunde von Hatesphere mit, um sicherzustellen, dass alle Fans headbangen werden! Wir feiern unser lang erwartetes Album „Soundtrack for the End Times“, indem wir 15 Shows in ganz Europa spielen und wir können es kaum erwarten, all unsere europäischen Freunde wiederzusehen. MERCENARY IS BACK!“

‘Soundtrack of Hate’ EU tour 2024!

02.02.2024 – Hamburg (DE) – Bambi Galore

03.02.2024 – Kassel (DE) – Neue Farberei – MOVED TO 12.02.24

04.02.2024 – Freiburg (DE) – Crash

05.02.2024 – Munchen (DE) – Backstage

07.02.2024 – Vienna (AT) – Escape

08.02.2024 – Frauenveld (CH) – Eisenwerk

09.02.2024 – St.Germain en Laye (FR) – La Clef

10.02.2024 – Osnabruck (DE) – Bastard Club

11.02.2024 – Diest (BE) – Hell

12.02.2024 – Kassel (DE) – Neue Farberei

13.02.2024 – Patronaat (NL) – Haarlem

14.02.2024 – Hengelo (NL) – Metropool

15.02.2024 – Essen (DE) – VENUE CHANGE TO DON’T PANIC!

16.02.2024 – Heerlen (NL) – Nieuwe Nor

17.02.2024 – Metz (FR) – Haunting The Chapel

Tickets: https://www.bandsintown.com/a/16989?came_from=206

© Mercenary + Hatesphere Tour 2024

