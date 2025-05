Heaven Shall Burn veröffentlicht die neue Single „Empowerment“

Die deutschen Metalcore-Schwergewichte Heaven Shall Burn haben eine brandneue Single mit dem Titel „Empowerment“ aus ihrem kommenden Album „Heimat“ veröffentlicht. Die Platte erscheint am 27. Juni 2025 über Century Media.

„Empowerment“ folgt auf eine Reihe zuvor veröffentlichter Songs des Albums, darunter „Confounder“, „My Revocation of Compliance“, „Kein Schritt zurück“ – mit einem Gastauftritt von den Donots – und ein überwältigendes Cover von Slimes „Schweineherbst“, bei dem Dÿse mitwirkt.

Neben Donots und Dÿse ist auch Killswitch Engage-Frontmann Jesse Leach als Gastsänger auf dem Album zu hören. Und als ob das noch nicht genug wäre, enthält die Bonus-Tracklist ein deftiges Cover von Endstands „Destroy Fascism“.

Album-Release-Tour

06/27/2025 Impericon Festival, Leipzig, Germany

06/29/2025 Modernes, Bremen, Germany

06/30/2025 Zeche, Bochum, Germany

07/01/2025 Kaminwerk, Memmingen, Germany

07/02/2025 Kulturhaus, Beinerstadt / Themar, Germany

© Heaven Shall Burn – Heimat (Artwork)

“Heimat” Tracklist:

⁠Ad Arma

⁠War Is the Father of All

⁠My Revocation of Compliance

⁠Confounder

⁠Empowerment

⁠A Whisper from Above

⁠Imminence

⁠Those Left Behind

⁠Ten Days in May

⁠Numbered Days (feat. Jesse Leach of Killswitch Engage)

⁠Dora

⁠A Silent Guard

⁠Inter Arma

⁠Keinen Schritt zurück (feat. Donots)

⁠Schweineherbst (feat. Dÿse) (Slime Cover)

⁠Eisenkopf (Schweisser Cover)

⁠Destroy Fascism (Endstand Cover)