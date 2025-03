Heideroosjes: Bassist Fred Houben wegen Kinderpornografie festgenommen

Der Heideroosjes-Bassist Fred Houben wurde wegen Kinderpornografie festgenommen und dann auch die Band verlassen. Der Musiker selbst sitzt in Untersuchungshaft. Außerdem hat die Band ein Statement veröffentlicht.

Dieses liest sich wie folgt: “We zijn ons kapot geschrokken van het nieuws over onze bassist Fred Houben. Dit hadden we nooit zien aankomen. De feiten waarvan Fred wordt verdacht botsen keihard met de waarden die wij als Heideroosjes altijd hebben uitgedragen. Fred heeft aangegeven ons niet te willen belasten met deze privékwestie. Hij stopt daarom per direct als bassist van onze band. We zijn diepbedroefd over dit bittere en verdrietige einde van onze samenwerking sinds 1989. Maar bovenal ligt ons hart bij iedereen die bij deze zaak betrokken is, en bij Freds gezin. We moeten deze gebeurtenis een plek geven en we hebben daarvoor tijd nodig. We vragen iedereen die wens te respecteren.”

Ungefähr so lautet es im Deutschen: “Die Nachricht über unseren Bassisten Fred Houben hat uns schockiert. Das haben wir nie kommen sehen. Die Taten, derer Fred verdächtigt wird, stehen in scharfem Widerspruch zu den Werten, die wir als Heideroosjes immer vertreten haben. Fred hat angedeutet, dass er uns nicht mit dieser Privatsache belasten möchte. Er wird daher mit sofortiger Wirkung als Bassist unserer Band aufhören. Wir sind zutiefst traurig über dieses bittere und traurige Ende unserer Partnerschaft seit 1989. Vor allem aber sind unsere Gedanken bei allen Beteiligten in diesem Fall und bei Freds Familie. Wir müssen diesem Ereignis seinen Raum geben und dafür brauchen wir Zeit. Wir bitten alle, diesen Wunsch zu respektieren.”