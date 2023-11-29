Hellfest 2024 mit u.a. Metallica, Avenged Sevenfold und Machine Head

Das Hellfest 2024 verkündet das komplette Lineup. Zu den Bands zählen demnach Metallica, Avenged Sevenfold, Machine Head, The Prodigy, Fear Factory, Saxon, Enter Shikari und viele viele mehr. Die vollständige Lineup-Liste sowie das Poster gibt es nachfolgend:
Hellfest 2024 (bestätigte Künstler):
Thursday, June 27, 2024:
Mainstage 01
AVENGED SEVENFOLD
MEGADETH
Very Special Guest
SLAUGHTER TO PREVAIL
ASINHELL
Mainstage 02
DROPKICK MURPHYS
BAD OMENS
BABY METAL
ICE NINE KILLS
BLEED FROM WITHIN
Warzone
ENTER SHIKARI
THURSDAY
CRYSTAL LAKE
STINKY
THROWN
Valley
ALL THEM WITCHES
GRAVEYARD
GREEN LUNG
KHEMMIS
KOMODRAG & THE MOUNODOR
Altar
SODOM
DARK TRANQUILLITY
BRUJERIA
IMMOLATION
WORMROT
Temple
CRADLE OF FILTH
SHINING
GGGOLDDD
(DOLCH)
MORNE
Friday, June 28, 2024:
Mainstage 01
MACHINE HEAD
TOM MORELLO
FEAR FACTORY
KARNIVOOL
ORDEN OGAN
LOVEBITES
Mainstage 02
THE PRODIGY
SHAKA PONK
STEEL PANTHER
LOFOFORA
WHILE SHE SLEEPS
SAVAGE LANDS
WARGASM
ANKOR
SAINT AGNES
Warzone
BODY COUNT
BIOHAZARD
CLAWFINGER
311
HARMS WAY
SPEED
DROPOUT KINGS
SMASH HIT COMBO
EIGHT SINS
Valley
FU MANCHU
WITCH
1000MODS
CORROSION OF CONFORMITY
NEBULA
BLACK RAINBOWS
GOZU
THE DEVIL’S TRADE
RED SUN ATACAMA
Altar
PAIN OF SALVATION
AMORPHIS
NE OBLIVISCARIS
EINAR SOLBERG
KLONE
TEXTURES
THE ACACIA STRAIN
SOLITARIS
KARMA ZERO
Temple
EMPEROR
SATYRICON
ANAAL NATHRAKH
KANONENFIEBER
EREB ALTOR
MORK
SHORES OF NULL
IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT
HOULE
Saturday, June 29, 2024:
Mainstage 01
METALLICA
MASS HYSTERIA
EXTREME
MAMMOTH WVH
BLACK STONE CHERRY
THE DEAD DAISIES
ALIEN WEAPONRY
DARKEN
Mainstage 02
SAXON
BRUCE DICKINSON
ACCEPT
YNGWIE MALMSTEEN
STRATOVARIUS
RHAPSODY OF FIRE
ETERNAL CHAMPION
SUMERLANDS
CRYSTAL VIPER
Warzone
SUICIDAL TENDENCIES
THE INTERRUPTERS
NEKROMANTIX
DIDIER WAMPAS PSYCHO ATTACKS
8.6 CREW
THE CASUALTIES
TOTAL CHAOS
THE DEAD KRAZUKIES
FALLEN LILLIES
Valley
MR. BUNGLE
CHELSEA WOLFE
KVELERTAK
BRUTUS
JULIE CHRISTMAS
OXBOW
SPOTLIGHTS
KONVENT
VOICE OF HELL CONTEST
Altar
DISMEMBER
NILE
KATAKLYSM
THE HAUNTED
LEGION OF THE DAMNED
KRONOS
SANGUISUGABOGG
BLOCKHEADS
NAKKEKNAEKKER
Temple
EIVØR
KORPIKLAANI
SKYCLAD
CORVUS CORAX
SKALMOLD
WAYFARER
HRAFNGRIMR
UUHAI
EIHWAR
Sunday, June 30, 2024:
Mainstage 01
FOO FIGHTERS
QUEENS OF THE STONE AGE
ROYAL BLOOD
HEART
NOVA TWINS
HIGH IN FIRE
COSMIC PSYCHOS
Mainstage 02
THE OFFSPRING
COREY TAYLOR
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
SIMPLE PLAN
NECK DEEP
HOT MILK
BAD SITUATION
Warzone
COCK SPARRER
MADBALL
SHOW ME THE BODY
HIGH VIS
DRUG CHURCH
SCOWL
GEL
SORCERER
Valley
RIVAL SONS
††† (CROSSES)
CITY MORGUE
THERAPY?
RENDEZ-VOUS
DOOL
HERIOT
PENCEY SLOE
Altar
I AM MORBID
SUFFOCATION
THE BLACK DAHLIA MURDER
SHADOW OF INTENT
CALIBAN
BRAND OF SACRIFICE
DESTINITY
DEFICIENCY
Temple
DIMMU BORGIR
TIAMAT
BATUSHKA
WIEGEDOOD
YOTH IRIA
TRYGLAV
PENSEES NOCTURNES
SANG FROID