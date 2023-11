Hellfest 2024 mit u.a. Metallica, Avenged Sevenfold und Machine Head

Das Hellfest 2024 verkündet das komplette Lineup. Zu den Bands zählen demnach Metallica, Avenged Sevenfold, Machine Head, The Prodigy, Fear Factory, Saxon, Enter Shikari und viele viele mehr. Die vollständige Lineup-Liste sowie das Poster gibt es nachfolgend:

Hellfest 2024 (bestätigte Künstler):

Thursday, June 27, 2024:

Mainstage 01

AVENGED SEVENFOLD

MEGADETH

Very Special Guest

SLAUGHTER TO PREVAIL

ASINHELL

Mainstage 02

DROPKICK MURPHYS

BAD OMENS

BABY METAL

ICE NINE KILLS

BLEED FROM WITHIN

Warzone

ENTER SHIKARI

THURSDAY

CRYSTAL LAKE

STINKY

THROWN

Valley

ALL THEM WITCHES

GRAVEYARD

GREEN LUNG

KHEMMIS

KOMODRAG & THE MOUNODOR

Altar

SODOM

DARK TRANQUILLITY

BRUJERIA

IMMOLATION

WORMROT

Temple

CRADLE OF FILTH

SHINING

GGGOLDDD

(DOLCH)

MORNE

Friday, June 28, 2024:

Mainstage 01

MACHINE HEAD

TOM MORELLO

FEAR FACTORY

KARNIVOOL

ORDEN OGAN

LOVEBITES

Mainstage 02

THE PRODIGY

SHAKA PONK

STEEL PANTHER

LOFOFORA

WHILE SHE SLEEPS

SAVAGE LANDS

WARGASM

ANKOR

SAINT AGNES

Warzone

BODY COUNT

BIOHAZARD

CLAWFINGER

311

HARMS WAY

SPEED

DROPOUT KINGS

SMASH HIT COMBO

EIGHT SINS

Valley

FU MANCHU

WITCH

1000MODS

CORROSION OF CONFORMITY

NEBULA

BLACK RAINBOWS

GOZU

THE DEVIL’S TRADE

RED SUN ATACAMA

Altar

PAIN OF SALVATION

AMORPHIS

NE OBLIVISCARIS

EINAR SOLBERG

KLONE

TEXTURES

THE ACACIA STRAIN

SOLITARIS

KARMA ZERO

Temple

EMPEROR

SATYRICON

ANAAL NATHRAKH

KANONENFIEBER

EREB ALTOR

MORK

SHORES OF NULL

IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT

HOULE

Saturday, June 29, 2024:

Mainstage 01

METALLICA

MASS HYSTERIA

EXTREME

MAMMOTH WVH

BLACK STONE CHERRY

THE DEAD DAISIES

ALIEN WEAPONRY

DARKEN

Mainstage 02

SAXON

BRUCE DICKINSON

ACCEPT

YNGWIE MALMSTEEN

STRATOVARIUS

RHAPSODY OF FIRE

ETERNAL CHAMPION

SUMERLANDS

CRYSTAL VIPER

Warzone

SUICIDAL TENDENCIES

THE INTERRUPTERS

NEKROMANTIX

DIDIER WAMPAS PSYCHO ATTACKS

8.6 CREW

THE CASUALTIES

TOTAL CHAOS

THE DEAD KRAZUKIES

FALLEN LILLIES

Valley

MR. BUNGLE

CHELSEA WOLFE

KVELERTAK

BRUTUS

JULIE CHRISTMAS

OXBOW

SPOTLIGHTS

KONVENT

VOICE OF HELL CONTEST

Altar

DISMEMBER

NILE

KATAKLYSM

THE HAUNTED

LEGION OF THE DAMNED

KRONOS

SANGUISUGABOGG

BLOCKHEADS

NAKKEKNAEKKER

Temple

EIVØR

KORPIKLAANI

SKYCLAD

CORVUS CORAX

SKALMOLD

WAYFARER

HRAFNGRIMR

UUHAI

EIHWAR

Sunday, June 30, 2024:

Mainstage 01

FOO FIGHTERS

QUEENS OF THE STONE AGE

ROYAL BLOOD

HEART

NOVA TWINS

HIGH IN FIRE

COSMIC PSYCHOS

Mainstage 02

THE OFFSPRING

COREY TAYLOR

FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES

SIMPLE PLAN

NECK DEEP

HOT MILK

BAD SITUATION

Warzone

COCK SPARRER

MADBALL

SHOW ME THE BODY

HIGH VIS

DRUG CHURCH

SCOWL

GEL

SORCERER

Valley

RIVAL SONS

††† (CROSSES)

CITY MORGUE

THERAPY?

RENDEZ-VOUS

DOOL

HERIOT

PENCEY SLOE

Altar

I AM MORBID

SUFFOCATION

THE BLACK DAHLIA MURDER

SHADOW OF INTENT

CALIBAN

BRAND OF SACRIFICE

DESTINITY

DEFICIENCY

Temple

DIMMU BORGIR

TIAMAT

BATUSHKA

WIEGEDOOD

YOTH IRIA

TRYGLAV

PENSEES NOCTURNES

SANG FROID

© Hellfest 2024 Full Lineup

