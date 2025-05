Helter Skelter: Die wahre Geschichte des Serienmörders Charles Manson von Vincent Bugliosi Buchkritik

Mit dem Buch „Helter Skelter: Die wahre Geschichte des Serienmörders Charles Manson“ von Vincent Bugliosi und Curt Gentry ist 2010 ein ziemlich aufsehenerregendes Buch im riva verlag erschienen. Der Verlag schreibt zum Inhalt: “

Im Sommer 1969 erschüttert eine Reihe bestialischer Morde Los Angeles und die USA. Sharon Tate, die schwangere Ehefrau von Roman Polanski, ist eines der sieben Opfer des Serienmörders Charles Manson.

Vincent Bugliosi war leitender Staatsanwalt in diesem spektakulären Fall. In seinem meisterhaft geschriebenen Buch berichtet er, wie es ihm in minutiöser Detektivarbeit gelang, Charles Manson und seine ihm blind ergebene Hippie-Kommune für das Massaker hinter Gitter zu bringen. Die akribischen Ermittlungen, der komplexe Prozess, die kranke Weltanschauung, die Manson seinen Anhängern einflößte … all dies macht diesen atemberaubend spannenden Weltbestseller aus.

Seit 1971 sitzt Manson im Hochsicherheitsgefängnis, doch vergessen ist er noch lange nicht. Er ist zu einer diabolischen Kultfigur geworden, deren apokalyptisches Szenario und verschrobene Weltanschauung auch heute noch eine makabere Faszination ausüben.“

Das Buch wurde erstmals 1974 von dem Verlag W. W. Norton & Company veröffentlicht.

Helter Skelter: Die wahre Geschichte des Serienmörders Charles Manson von Vincent Bugliosi (© riva verlag)

Mit “Helter Skelter: Die wahre Geschichte des Serienmörders Charles Manson” von Vincent Bugliosi ist ein wahrlich interessantes Buch erschienen. Ich verbinde allerdings nur einen Beatles-Song mit den Worten “Helter Skelter”, der eben genau so heißt. Vincent Bugliosi hat in einem langwierigen Prozess, genau so wie zahlreiche Zeugen, Geschworen, Polizisten und Co (leider) eine ganz andere Interpretation kennenlernen müssen. Nämlich die von Charles Manson, der darin was ganz anderes verstand (grob gesagt einen blutigen Aufstand), den er und seine Anhänger mit den zahlreichen Morden auslösen wollten. Laut Manson sprachen die Beatles durch die Musik zu ihm.

Es handelt sich hierbei um mehrere Hundert Seiten umfassenden Werk, was sowohl die Anfangszeiten – sofern aus Aussagen, Recherchen, Nachforschungen, Ermittlungen etc. rekonstruierbar – als auch die über 200 Prozesstage und eine nachgereichte Informationen beinhaltet. Diese reichen von „Wie liefen die anderen Ermittlungen zu anderen Verbrechen?“ bis hin zu „Wo ungefährlich leben die aktuellen und ehemaligen Mitglieder der „Family“ heute und was machen diese?“. Alles davon ist sehr informativ und spannend aber nichtsdestotrotz und wenig überraschend: schockierend. Gutes Buch.

Mittlerweile gibt es eine neue Edition des Buches samt neuem Titel „Helter Skelter – Der Mordrausch des Charles Manson“, welches hier erhältlich ist.