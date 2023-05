Hollywood Vampires bringen neues Video “People Who Died”

Das offizielle Video zum Song “People Who Died” aus dem Album “Rise” (2019) der Hollywood Vampires wurde auf dem Hellfest 2018 aufgenommen und erscheint nun zum ersten Mal. “People Who Died” stammt ursprünglich von der Jim Carroll Band. Hier jedoch in einer Live-Version beim Hellfest 2018 von den Hollywood Vampires mit Johnny Depp am Gesang. Weiter unten gibt es die Europa-Tourdaten. Das neue dazugehörige Musikvideo gibt es hier:

© HOLLYWOOD VAMPIRES – Live in Rio Artwork

Tracklist:

1Raise the Dead

2My Generation

3I Got a Line on You

4Cold Turkey

5Five to One / Break on Through (To the Other Side)

6Manic Depression

77 and 7 Is

8Whole Lotta Love

9Jeepster

10I’m a Boy

11School’s Out

12Billion Dollar Babies

13Train Kept A-Rollin’

14Brown Sugar

HOLLYWOOD VAMPIRES live in Europe:

June 08 – Bucharest, Rumania

June 10 – Istanbul, Turkey

June 12 – Sofia, Bulgaria

June 15 – Clisson, France

June 17 – Pink Pop, Netherlands

June 18 – Gras Pop, Belgium

June 20 – Oberhausen, Germany

June 21 – Luxembourg, Luxembourg

June 23 – Grenchen, Swizerland

June 24 – Munich, Germany

June 25 – Paris, France

June 27 – Hamburg, Germany

June 28 – Berlin, Germany

June 30 – Mainz, Germany

July 01 – Sperksen, Austria

July 02 – Marostica, Italy

July 05 – Scarborough, UK

July 07 – Swansea, UK

July 08 – Manchester, UK

July 09 – London, UK

July 11 – Birmingham, UK

July 12 – Glasgow, UK

July 15 – Stuttgart, Germany

July 16 – Slavkov, Czech Republic

July 18 – Budapest, Hungary

July 20 – Zvolenska Slatina, Slovakia

July 22 – Slupsk, Poland