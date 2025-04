Igorrr veröffentlicht „Amen“-Album

Igorrr veröffentlichen das Album „Amen“ am 19. September über Metal Blade Records. Kürzlich erschien auch die Videosingle “ADHD” vom kommenden Studioalbum. Das Artwork stammt von Adrian Baxter.

Der französische Multiinstrumentalist und Produzent Gautier Serre firmiert seit zwanzig Jahren unter dem Namen IGORRR, doch jede neue Platte strahlt immer noch eine verblüffende Frische und radikale Vitalität aus. Das fünfte Album „Amen“, das am 19. September über Metal Blade Records erscheinen soll, behält dies bei.

© Igorrr – Amen (Artwork)

Seit dem Signing bei Metal Blade im Jahr 2017 hat sich der Name IGORRR vom Pseudonym eines Mannes zu einer vollständigen Gruppenidentität entwickelt, aber Gautier bleibt der führende Kopf des Projekts, also ist er der beste Mann, den man bitten kann, das Unbeschreibliche zu beschreiben.

„Dieses Album ist definitiv düsterer als seine Vorgänger; es hat eine so gewichtige und feierliche Atmosphäre, die bei IGORRR noch nie zuvor erreicht wurde“, erklärt Gautier. „Die Tatsache, dass ich einen echten Chor in einer Kirche aufgenommen habe, hat dabei sehr geholfen, aber vor allem wurde sehr lange und akribische Arbeit am Sound und an der Auswahl der Instrumente geleistet, und es wurden intensive experimentelle Untersuchungen durchgeführt, um ein einzigartiges Sounddesign zu schaffen. Da es sich um ein IGORRR-Album handelt, gibt es natürlich einige farbenfrohere Tracks, wie „Blastbeat Falafel“, „ADHD“ usw voll konzentriert, wie ein Schuss Limoncello vor der nächsten Mahlzeit.”

„Für mich ist es immer schwierig zu wissen, woher die Inspiration kommt“, sinniert er. „Musik ist ein Ausdruck des Lebens, und alles, auch das scheinbar Unbedeutendste, kann eine Quelle der Inspiration sein. Ich würde sagen, es gab nicht ein einziges Ereignis oder eine Erfahrung, die mich in einen kreativen Prozess geführt hat, es ist eher eine Anhäufung von allem die mir nicht langweilig werden, die, die ich wirklich liebe, mit einem großen L.“

Im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung von „Amen“ enthüllte IGORRR kürzlich die erste Single des Albums, „ADHD“, zusammen mit einem dazugehörigen Video.

Gautier kommentiert: „‚ADHD‘ ist eine Art autobiografisches Musikstück, das an einem Punkt beginnt und sich zu einem anderen entwickelt, ohne klare Verbindung außer der Person selbst. Von einfachen Gedanken, hier symbolisiert als einfache Klangpunkte in der Stille, bis hin zu einem komplexen pathologischen Chaos, das irgendwie immer noch existiert. Es wird immer schlimmer, bis der letzte Riese loslässt.“ Gautier fährt fort: „Wir wissen, dass der Einsatz von KI in der Kunst derzeit kontrovers diskutiert werden mag. Außerdem haben wir mit Meat Dept den Clip eigentlich in 3D begonnen, wie schon bei ‚Very Noise‘, aber irgendwann haben wir so sehr gelacht, als wir versucht haben, gruselige Dinge mit KI zu machen, dass der Clip als Mix aus beiden Technologien endete. Die Musik ist jedoch zu 100 % selbst gemacht.“

Meat Dept, ein kreatives Duo, das für seinen einzigartigen Stil hyperrealistischer CG-Animationen bekannt ist, ergänzt: „Nach ‚Very Noise‘ haben wir die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für das neue IGORRR-Musikvideo ‚ADHD‘ ausgelotet. Wir haben nahezu alle vorhandenen Tools, sowohl proprietäre als auch Open Source, genutzt und sie mit unseren 3D-Tools kombiniert. Dieses Video ist eine symbolische Reise in eine experimentelle Therapie zur Behandlung eines Patienten mit ADHS und strotzt nur so vor Anspielungen auf ‚Very Noise‘. Unser Ziel war es, mit einer Ästhetik, die James Bond der 1960er Jahre mit dem unbeschreiblichen Charme des Fantômas-Universums verbindet, noch tiefer in den Bereich des ‚mentalen Fremdschämens‘ vorzudringen. Wir haben das Unbehagen noch weiter in den angenehmen Bereich verschoben und hoffen, dass das Publikum das Video wiederholt ansieht, wie ein süchtig machendes Vergnügen.“

Amen Track Listing:

Daemoni Headbutt Limbo Blastbeat Falafel ADHD 2020 Mustard Mucous Infestis Ancient Sun Pure Disproportionate Black and White Nihilism Étude n°120 Silence

IGORRR Live w/ Master Boot Record, Imperial Triumphant:

10/01/2025 Le Rocher de Palmer – Bordeaux, FR

10/02/2025 Le Bikini – Toulouse, FR

10/03/2025 Santana 27 – Bilbao, ES

10/04/2025 Apollo 1 – Barcelona, ES

10/05/2025 La Riviera – Madrid, ES

10/07/2025 L’Usine – Istres, FR

10/08/2025 Les Docks – Lausanne, CH

10/09/2025 Batschkapp – Frankfurt, DE

10/10/2025 Soulcrusher Festival – Nijmegen, NL

10/11/2025 Ancienne Belgique – Brussels, BE

10/12/2025 Live Music Hall – Cologne, DE

10/14/2025 Markthalle – Hamburg, DE

10/15/2025 Nancy Jazz Pulsation – Nancy, FR

10/16/2025 Le Transbordeur – Lyon, FR

10/17/2025 L’Olympia – Paris, FR

10/19/2025 Stereolux – Nantes, FR

10/21/2025 Prospect Building Crane – Bristol, UK

10/22/2025 Shepherd’s Bush Empire – London, UK

10/23/2025 O2 Ritz – Manchester, UK

© Igorrr -Euro UK Tour 2025 Part 1

IGORRR:

Gautier Serre – machines

Jb Le Bail – vocals

Marthe Alexandre – vocals

Remi Serafino – drums

Martyn Clément – guitars