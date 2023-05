In Extremo gehen “Carpe Noctem – Burgentour 2023”

In Extremo gehen ab Anfang Juni 2023 auf Burgentour und diese startet in Koblenz. Auch dieses Jahr werden wieder formschöne Hard-Tickets über die Band-Ticketseite erhältlich sein, exklusiv auf www.inextremo-tickets.de

IN EXTREMO – CARPE NOCTEM // BURGENTOUR 2023:

09.06.23 Koblenz Festung Ehrenbreitstein, Special Guests: Ad Infinitum

23.06.23 Neubrandenburg Open Air am Tollensesee, Special Guests: Osaka Rising

30.06.23 Jüterbog Festwiese am Schlossplatz, Special Guests: Dritte Wahl, Manntra

01.07.23 Königstein Festung Königstein, Special Guests: Manntra

29.07.23 Satzvey Burg Satzvey, Special Guests: The O’Reillys and the Paddyhats und Rauhbein

11.08.23 Hanau Amphitheater, Special Guests: Rauhbein

18.08.23 Hamburg Stadtpark Open Air, Special Guests: Tag My Heart

19.08.23 Illingen Burg Illingen, Special Guests: Rauhbein

25.08.23 Weissenfels Marktplatz, Special Guests: Dritte Wahl

26.08.23 Creuzburg Burg Creuzburg, Special Guests: Rauhbein

01.09.23 Klaffenbach Wasserschloss, Special Guests: Osaka Rising

02.09.23 Magdeburg Festung Mark, Special Guests: Osaka Rising

Tickets gibt es u.a. hier: www.inextremo-tickets.de

© In Extremo – “CARPE NOCTEM – BURGENTOUR 2023”