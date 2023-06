In Extremo mit neuer Single “Weckt die Toten”

Mit “Weckt die Toten” kündigen In Extremo ihre neue Single an. Nach mehr als drei Jahren melden sich In Extremo mit ihrer brandneuen Single zurück. Parallel sind die Berliner Spielmänner auch endlich wieder live auf großer Burgentour zu erleben. Der Track erscheint am 30. Juni 2023 als limited 7-Inch Single, Stream und Download und ist hier zu bekommen. Morgen findet ab 17:40 ein Live-Stream Event mit der Band auf YouTube hier statt. Im Anschluss wird man um 18:00 direkt zur Video Weltpremiere von „Weckt die Toten“ auf YouTube weitergeleitet.

Inhaltlich lehnt sich der mit jeder Menge augenzwinkernder Selbstreferenzen gespickte Text von „Weckt die Toten“ an das gleichnamige Durchbruchsalbum der Mittelalter-Rocker aus dem Jahr 1998 an, das dieser Tage sein 25-jähriges Veröffentlichungsjubiläum feiert. Für In Extremo jedoch kein Grund, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen.

„Ohne dieses wichtige Album gäbe es die neue Single nicht“, so Sänger Micha Rhein. „Irgendwann fiel uns auf, dass Weckt die Toten gar keinen Titelsong hat. Also haben wir nun einen aufgenommen. Ich denke, das Stück ist eine schöne Hommage an diese Band und unseren Werdegang. Wir haben eine Vergangenheit, auf die wir wirklich stolz sein können. Nach 25 Jahren dürfen wir uns so einen Song schon mal erlauben. Wir hatten schon immer großen Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren und uns immer weiterzuentwickeln. Mit Weckt die Toten machen wir den nächsten Schritt.“

Ein Song, mit dem das Septett die Menschen aus ihrer Lethargie reißen und wachrütteln möchte. „Man sieht heute überall nur noch Tod, Elend und Verderben“, ergänzt Drummer Specki T.D. „Eine grausame Realität, die wir zwar nicht verdrängen, von der wir aber ein paar Augenblicke ablenken wollen. Es ist wichtig, bei all diesen Krisen auch gute Laune zu verbreiten, um wieder neue Kraft zu schöpfen. Wir kämpfen gemeinsam und wir feiern gemeinsam. Und wir haben Bock, nun wieder so richtig loszulegen!“

Momentan befinden sich In Extremo in den bewährten Principal Studios bei Münster, um mit Vincent Sorg und Jörg Umbreit an ihrem nächsten Album zu arbeiten.

7“ Single Vinyl „Weckt die Toten“

Streng limitiert auf 1.000 Stück (nummeriert)

farbiges Vinyl „Leichengelb“

In Extremo Logo-Etching (B-Seite)

Pre-Save: https://inextremo.lnk.to/WecktdieToten

LIVE

2023 – Burgentour Carpe Noctem

30.06. Jüterbog | Festwiese am Schlossplatz

01.07. Königstein | Festung Königstein

29.07. Satzvey | Burg Satzvey

11.08. Hanau | Amphitheater

18.08. Hamburg | Stadtpark Open Air

19.08. Illingen | Burg Illingen

25.08. Weissenfels | Marktplatz

26.08. Creuzburg | Burg Creuzburg

01.09. Klaffenbach | Wasserschloss

02.09. Magdeburg | Festung Mark

2023 – Festivals

28.07. Bückeburg | MPS Festival

12.-13.08. Hildesheim | Mera Luna Festival

16.-19.08. Dinkelsbühl | Summer Breeze Open Air

23.-26.08. Selk | Wikingerland – Haddeby

2023 – Wintertour

24.11. Rostock | Moya

25.11. Bremen | Pier 2

02.12. Berlin | Columbiahalle

07.12. Dresden | Alter Schlachthof

08.12. Nürnberg | KIA Metropol Arena

14.12. Bielefeld | Lokschuppen

15.12. Leipzig | Haus Auensee

16.12. Hannover | Swiss Life Hall

21.12 Pratteln | Z7

22.12. Stuttgart | Porsche Arena

27.12. München | Zenith

28.12. Wiesbaden | Kulturzentrum Schlachthof

29.12. Erfurt | Messehalle

30.12. Köln | Palladium

Tickets im Vorverkauf: https://inextremo-tickets.de/