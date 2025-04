In This Moment, Sabaton, Yellowcard und The Rasmus haben bei Better Noise Music unterschrieben

Das Label Better Noise Music hat eine Welle neuer Signings bekannt gegeben und In This Moment, Sabaton, Yellowcard und The Rasmus zu ihrem Roster hinzugefügt. Normalerweise geschieht dies oft einzeln, die Plattenfirma lässt sich aber nicht lumpen und haut alle Namen auf einmal raus.

„Wir freuen uns riesig, dieses neue Kapitel mit Better Noise Music zu beginnen“, kommentiert Pär Sundström (Sabaton). „Nachdem wir verschiedene Plattenlabels weltweit getestet hatten, fanden wir Better Noise perfekt. Als unabhängiges Label haben sie sich traditionell nicht auf unseren Heavy-Metal-Stil konzentriert, was diese Zusammenarbeit besonders spannend macht. Wir sind gespannt, wie sich diese Partnerschaft entwickelt und sind überzeugt, dass sie bereit sind, die Herausforderung anzunehmen, mit einer Band zusammenzuarbeiten, die einen einzigartigen Sound in ihr Programm einbringt.“

„Wir freuen uns sehr, SABATON in unserem Kader begrüßen zu dürfen“, sagt Lexie Viklund, Director of A&R des Labels. „Ihre kraftvolle Musik und ihr Storytelling haben Fans weltweit begeistert, und wir freuen uns darauf, ihre Präsenz in den USA zu verstärken und gleichzeitig ihren globalen Einfluss weiter auszubauen.“

Die Zusammenarbeit mit Better Noise war großartig, da wir die gleiche Einstellung teilen. Ihr Fokus auf langfristige Künstlerkarrieren statt nur auf eine einzelne Veröffentlichung passt perfekt zu unseren Zielen bei Backbone Management. Ihr Engagement für A&R, ihre sorgfältige Planung und die Sicherstellung, dass alles reibungslos läuft, waren wirklich beeindruckend. Ich freue mich sehr auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Better Noise und darauf, die bereits erfolgreiche Karriere von The Rasmus auf ein neues Niveau zu heben.

Antti Eriksson – The Rasmus, Geschäftsführer / Inhaber – Backbone Management

Wir freuen uns riesig, mit Better Noise Music an diesem neuen Kapitel für Yellowcard zu arbeiten. Nach einer unglaublichen Feier zum 20-jährigen Jubiläum von Ocean Avenue sind wir sehr dankbar, Partner zu haben, die genauso an diese Band glauben wie wir. Das sind die epischsten Songs, die wir je aufgenommen haben, und wir hätten uns keinen besseren Partner wünschen können, um sie der Welt zu präsentieren!

Kristen Worden Harris – Le Grand Music – Managerin – YELLOWCARD

Dan Waite, CEO von Better Noise, kommentiert die Neuverpflichtungen wie folgt: „Better Noise ist fest entschlossen, das Wissen und die Expertise des Labels zu nutzen, um jeder Band zu größerem kommerziellen Erfolg zu verhelfen. Wir erhalten zahlreiche Anfragen von namhaften Bands, die fünf Jahre lang das Rock-Radiolabel Nr. 1 waren, von Acts, die sich im System der großen Labels übersehen fühlen oder ihren Erfolg über ihren Heimatmarkt hinaus ausweiten und weltweit wachsen möchten.“

Steve Kline sagt, Better Noise sei bereit, auf dem Erfolg jeder einzelnen Band aufzubauen und ihnen zu ermöglichen, in ihrer neuen Heimat künstlerisch und kommerziell erfolgreich zu sein.

„Wir freuen uns riesig, Yellowcard, Sabaton, The Rasmus und In This Moment in der Better Noise-Familie begrüßen zu dürfen. Diese außergewöhnlichen Bands zeigen die Vielfalt und Kreativität, die unser umfangreiches Portfolio an Rock- und Alternative-Künstlern auszeichnen. Jede von ihnen bringt eine weltweite Erfolgsgeschichte und einen unverwechselbaren Ansatz in der Rockmusik mit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, jede Band auf das nächste Level und darüber hinaus zu bringen.

„Mit den Einnahmen aus dem Verkauf eines Teils unseres Katalogs setzen wir unser Wachstum fort, indem wir sowohl in unseren aktuellen Kader als auch in bahnbrechende Neuverpflichtungen investieren. Als führendes Unternehmen für Künstlerentwicklung sind wir stolz darauf, dass The Funeral Portrait ihren Aufwärtstrend fortsetzen – aktuell mit ihrer zweiten Single ‚Holy Water‘ in den Top 10 der Rockradios, nach dem Nummer-1-Erfolg ihrer Better Noise-Debütsingle ‚Suffocate City‘.“