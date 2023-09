In This Moment veröffentlichen Björk-Cover zu “Army Of Me”

In This Moment veröffentlichen mit “Army Of Me” ein Björk-Cover mitsamt einem Visualizer. Das neue Studioalbum “Godmode” erscheint am 27. Oktober 2023. Das ist der dritte Song der für den GRAMMY® Award nominierten Band.

“I was a teenager when I first got into Bjork. I was mesmerized by her. She has a really inspiring energy to a lot of her stuff, an enlightening feeling. She’s just so innovative and groundbreaking and inspiring and magical.” sagt Sängerin Maria Brink über den Song.

Gitarrist Chris Howorth ergänzt: “Maria played me three different Bjork songs to see which I thought would be the best. This was the one. I didn’t know it was gonna come out as cool as it is. It’s so rockin’.”

GODMODE wurde im Hideout Recording Studio in Las Vegas, Nevada aufgenommen. Produziert wurden die 10-Track-Songs von Kane Churko (Ozzy Osbourne, Papa Roach, Five Finger Death Punch) und Tyler Bates (John Wick, Jerry Cantrell, Bush).

© In This Moment – Godmode (Artwork)

IN THIS MOMENT – Godmode

27.10.2023

BMG – Warner Music

Tracklisting

GODMODE THE PURGE ARMY OF ME SACRIFICE SKYBURNER SANCTIFY ME EVERYTHING STARTS AND ENDS WITH YOU DAMAGED (feat. Spencer Charnas) FATE BRINGER

10.I WOULD DIE FOR YOU

