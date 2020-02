Inspector Barnaby Volume 30 DVD Kritik

Unfassbar. Der britische Kultkommissar Inspector Barnaby hat nun schon die 30. DVD Box geschafft. Das bedeutet, dass nun schon sage und schreibe 120 Filme mit Inspector Barnaby erschienen sind. Dabei ist es nicht immer der gleiche Inspector, denn bevor John Barnaby (Neil Dudgeon) in Midsomer die Ermittlungen aufgenommen hat, war sein Cousin Tom Barnaby (John Nettles) für 81 Episoden der Ermittler.

Doch auch ein Inspector Barnaby würde die meisten seiner Fälle nicht lösen, wenn er nicht auf seine Kollegen und seine Familie als Unterstützung setzen könnte. So ist immer sein Detective Sergeant Jamie Winter (Nick Hendrix) an seiner Seite sowie die Gerichtsmedizinerin Dr. Fleur Perkins (Anette Badland). Aber auch seine Familie in Person von seiner Frau Sarah Barnaby (Fiona Dolman) und seine Tochter Betty stolpern immer wieder in die Ermittlungen und Helfen dem DCI dabei seinen Mörder zu finden.

Ebenso wie alle 29 anderen Boxen zuvor beinhaltet auch Inspector Barnaby Volume 30 wieder vier Kriminalfälle aus der Grafschaft Midsomer. Bei den Fällen handelt es sich um:

Schmetterlinge sterben früh (Death oft he small Coppers)

Was geschah wirklich auf Schloss Argo? (Drawing Dead)

Die Löwen sind los (The Lions of Causton)

Eine Hochzeit und dreieinhalb Todesfälle (Till death do us part)

In der ersten Episode „Schmetterlinge sterben früh“ wird Mahesh Sidana der Schulleiter einer Grundschule und Mitbegründer einer IQ-Gesellschaft ebenso wie seine heißgeliebten Schmetterlinge mit einem Bohrer durch die Brust an die Wand genagelt. Verdächtige für diese Tat gibt es viele, vor allem da sich Mahesh im Laufe der Zeit nicht nur Freunde gemacht hat. Vor allem die Biologielehrerin an der Grundschule taucht immer wieder im Kreis der Verdächtige auf, da sie nicht nur eine Kampagne gegen die IQ-Gesellschaft hat, sondern auch eine zum Schutz der Schmetterlinge. Könnte es einmal wirklich so einfach sein?

In der zweiten Episode „Was geschah wirklich auf Schloss Argo?“ führt Barnaby in die seltsame Welt des Comicsammelns. Auf dem Vorplatz vor Schloss Argo im Dorf Carver Valley findet jedes Jahr eine wichtige Convention statt auf der es jedes Jahr die streng limitierte Ausgabe des Künstlers Aequitus gibt. In diesem Jahr wird nicht nur die komplette Auflage des Hefts verbrannt, sondern auch noch ein ehemaliges Model ermordet, welches seit ein paar Jahren im Koma lag. Sollte da ein Zusammenhang bestehen oder ist das alles nur ein dummer Zufall?

„Die Löwen sind los“ führt Barnaby und Winter in die Welt des Rugby. Nach einem Training findet man Mark Adler den Besitzer des „Lions“ Rugby-Team erfroren in der Kältekammer seines Physiotherapeuten. Eigentlich dürften dort nur Spieler rein, so stellt sich die Frage, warum er gerade an diesem Abend genau dort war. Als Barnaby und Winter die Ermittlungen aufnehmen entdecken sie viele alte Geheimnisse und ewige Familienfehden, die in Midsomer noch zu weiteren Toden führen werden.

Im letzten Teil dieser Box „Eine Hochzeit und dreieinhalb Todesfälle“ sind Barnaby und seine Frau Sarah auf der Hochzeit des Sohnes einer alten Studienfreundin eingeladen. Die Stimmung ist recht ausgelassen, bis Sarah die Braut ermordet in ihrem Ankleidezimmer entdeckt. Potentielle Täter scheint es viele zu geben, denn die Braut hatte selbst unter ihren Hochzeitsgästen nicht nur Freunde. Die Ermittlungen bringen aber noch ein viel düsteres Geheimnis ans Licht, welches noch einige weiter Opfer fordern wird und das selbst die Barnabys in Gefahr bringt.

Nach 30 Boxen Inspector Barnaby wurde es darüber hinaus auch mal wieder Zeit für eine neue Barnaby Doku. Mit „20 Dinge, die Sie in Midsomer tun sollten, bevor Sie sterben“ wird von John Nettles ein Blick auf die Dinge geworfen, die einen Inspector Barnaby Krimi ausmachen. „Was macht einen zu einem guten Opfer?“ „Was sind ständig wiederkehrende Motive?“ oder auch „Welche Auswirkung hat eine Liebschaft in Midsomer?“.

Präsentiert wird das Ganze von John Nettles, der sich in Midsomer ja mehr als gut auskennen sollte. Doch auch alte Bekannte wie Jane Wymark (in der Serie Joyce Barnaby), Jason Hughes (in der Serie DS Ben Jones) oder Daniel Casey (in der Serie Sergeant Gavin Troy) dürfen sich zu Wort melden und ihre liebsten Anekdoten erzählen.

Eine neue Box von „Inspector Barnaby“ ist immer wieder eine Freude. Obwohl die Serie total wirklichkeitsfremd ist hat man als Zuschauer das Gefühl, dass dies alles typisch britisch ist. Eine relativ heile Welt mit ganz vielen kleinen Dörfern, in denen halt so ab und zu mal brutal gemordet wird. Aber über solch eine Kleinigkeit kann man doch getrost hinwegsehen.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten