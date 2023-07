Itchy – Dive CD Kritik

Itchy haben seit kurzem ihr neues Studioalbum “Dive” veröffentlicht. Bisher kann die Gruppe an die 1000 Konzerte in über 20 verschiedenen Ländern, vom kleinsten Jugendclub bis zu den größten Festivalbühnen, 8 Studioalben, drei davon in den Top20, Shows und Tourneen mit Bad Religion, Sum41 oder Billy Talent und mehr verbuchen.

Itchy haben bis dato immer mal wieder Kooperationen mit namhaften NGOs: Umfangreiche Kampagnen und aufrüttelnde Musikvideos in Zusammenarbeit mit Greenpeace, Amnesty International, Kein Bock auf Nazis oder OceanCare.

© Itchy – Dive (Album Cover)

Nach der Veröffentlichung ihrer Biographie 20 Years Down The Road und einer ausgiebigen Lesungs- & Akustik-Reise, konnte die Band Ende letzten Jahres endlich wieder die Stromgitarren anschließen.

Im Sommer 2023 erscheint nun das neue Werk auf dem bandeigenen Label Findaway Records.

“Prison Light” und “Thoughts & Prayers” sind beides Auskopplungen aus dem vorliegenden Album und auch zeitgleich Song Nummer 1 und Nummer 2 auf der Tracklist. Track 3 ist “Burn The Whole Sing Down” mit Justin Sane (von Anti-Flag, aktuelle News zur Band sind schlimm. Hier lesen.), für diese Geschehnisse können allerdings Itchy nichts. Die Band hat sich dazu allerdings auch selbst geäußert:

Was sich bei den bisher genannten Songs schon herauskristalliert: klare, eingängige Melodien, punkrockig und verdammt catchy. Die Platte namens Dive macht vor aber vor allem auch der nach der Hälfte verdammt viel Spaß. Wird nicht nur die Fans überzeugen.