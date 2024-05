Within Temptation kündigen “Worlds Collide Tour, Live in Amsterdam” DVD an

Within Temptation kommen im Herbst 2024 mit der “Bleed Out 2024 Tour” wieder auf eine musikalische Reise. Nun hat die Band aber die DVD “Worlds Collide Tour, Live in Amsterdam” DVD angekündigt. Die Show der Band, die am 29. November 2022 im Ziggo Dome in Amsterdam stattfand, wird am 21. Juni auf Vinyl, CD, Blu-Ray/DVD und in einem speziellen 64-seitigen Hardcover-Artbook erhältlich sein.

Während der Worlds Collide Tour spielten Within Temptation 2022 zwei ausverkaufte Shows in ihrer Heimat im Ziggo Dome in Amsterdam (NL). Es waren ihre allerersten Headliner-Shows im Ziggo Dome und insgesamt 30.000 Fans waren vor Ort.

© Within Temptation – World Collide Tour – Live in Amsterdam (Artwork)

Within Temptation – Bleed Out 2024 Tour

06.10.2024 Köln – Palladium

14.10.2024 Berlin – UFO

15.10.2024 Hamburg – Sporthalle

16.10.2024 Leipzig – Haus Auensee

19.10.2024 München – Zenith

23.10.2024 Frankfurt – Jahrhunderthalle

03.12.2024 Stuttgart – Porsche Arena

Es sind VIP-Ticketpakete erhältlich, die den Fans die Chance auf ein unvergessliches Erlebnis bieten, einschließlich Meet-and-Greets und exklusiver Merchandise-Artikel. Tickets, VIP-Pakete und weitere Informationen unter www.within-temptation.com

