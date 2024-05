Karate Police von Yuna Sommer Rakhmanko, Mikkel Sommer Comic Kritik

Im Oktober 2023 ist “Karate Police” von Yuna Sommer Rakhmanko und Mikkel Sommer im Avant Verlag erschienen. Auf 120 Seiten geht es um Polizist*innen und sie können Karate. Das ist das Setting dieser Graphic Novel, die der preisgekrönte Autor Mikkel Sommer mit seiner achtjährigen Tochter Yuna geschaffen hat.

Karate Police von Yuna Sommer Rakhmanko, Mikkel Sommer (© avant verlag)

“Die Mitglieder der Karate-Polizei sorgen für Recht und Ordnung. Sie bekämpfen das Böse. Dafür kommen sie in den Genuss von Gratis-Mahlzeiten und Getränkebons. Doch nach dem Sieg über den berüchtigten Einhorn-König und seine Bande ist nur kurz Zeit für Regeneration, denn die Karate-Polizei bekommt es mit Doona, einem Gangstersyndikat zu tun, das nicht einmal vor Kapitalverbrechen zurückschreckt: Sie haben schluck Welpen entführt!

Eierkopf und Katze werden beauftragt, dieses ruchlose Treiben zu unterbinden und es gelingt ihnen dank ihrer cleveren Verkleidung, sich in das Hauptquartier der Organisation einzuschleichen. Aber die Lage wird brenzlig, als sie enttarnt werden und mit den Hündchen in eine Sackgasse fliehen müssen…”

In der fiktiven Stadt Flutata kämpft die Karate-Polizei gegen allerlei Bösewichte. Wie unter den Guten, sind auch unter den Bösen Tiere und Mischwesen. In diesem Band gibt es zwei Aufträge zu erfüllen. Der erste lautet: das böse Einhorn zu besiegen. Der zweite Auftrag beinhaltet die Befreiung von Welpen, die von den Doodas entführt wurden.

Dieser Band ist der erste, bei dem Mikkel Sommer mit seiner -damals- achtjährigen Tochter Yuna Sommer Rakhmanko ein gemeinsames Buch erschafft. Als Leser darf man also von einer gewissen Familienfreundlichkeit ausgehen.

Es ließ sich sehr zügig und in einem Rutsch durchlesen, was ich erfrischend fand. Gleichzeitig war die Thematik nicht so schwer, wie bei den meisten anderen Comics, die ich lese oder gelesen habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht und war unterhaltsam.

Mehr zum Buch

Text: Yuna Sommer Rakhmanko, Mikkel Sommer

Zeichnung: Mikkel Sommer

Veröffentlichung: Oktober 2023

120 Seiten, Softcover

16,5 x 20,5 cm, vierfarbig

ISBN: 978-3-96445-097-5

