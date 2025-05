J.B.O. – Deutsche Vita CD Kritik

Die rosa Mannen von J.B.O., die Besetzung ist folgende Vito C. (Vocals/Guitar), Hannes “G.Laber” Holzmann (Vocals/Guitar), Ralph Bach (Bass), Wolfram Kellner (Drums), veröffentlichten am 30. März 2018 ihr neuestes Werk Deutsche Vita. Produziert wurde das Ganze von Christoph Beyerlein im Separate Sound Studio, das Cover stammt von Gregor Wiebe (Huckleberryking).

© J.B.O. – Deutsche Vita

Alles nur geklaut von den Prinzen wird als Opener auserkoren und präsentiert so gleich das Kredo der ganzen J.B.O.-Karriere. Ein wenig Kritik an der Handymanie kommt in Du hast dein Smartphone vergessen – Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen – vor und weiß einigermaßen zu überzeugen.

Ich will Spaß ist leider eher langweilig und uninspirierend, Das Lummerlandlied eine seltsame Version einer Serie, die ich mochte. Wer ist der Fahrer? wird hier gefragt und ich denk mir: ich hoffe, nicht meiner einer. Denn betrunkene Menschen zu kutschieren stelle ich mir nicht so toll vor, wie es sich anhört, wenn man diverse Stellenausschreibungen liest. Meinen Respekt daher an alle, die das tun.

Nur geträumt und Blaue Augen sind wieder Widmungen an die NDW-Zeit, die auf diesem Album vermehrt – aber nicht nur – zu finden ist. Deutsche Vita zieht eine feine Linie zwischen „Deutschland ist schon toll“ und (unnützen) Patriotismus. Vielleicht möchte ich hier aber noch etwas mehr positives rausziehen. Wer weiß.

Bombenhagel von Sodom wurde in Karneval in Sodom umgetauft und klingt wirklich schrecklich. Ebenso eine weitere, rockige Version von Wickie. Hurra, Hurra die Schule brennt und Grande Finale wurden so gelassen, wie sie geschrieben wurden. Ein Glück. Aber erstgenannter Song wurde schon viel zu oft gespielt. Nicht nur von Extrabreit. Ich bin mir unschlüssig, ob das noch jemand gebraucht hat.

Mit Gewiss ist nur der Tod und einer Live-Version von Fränkisches Bier, auch bekannt als Griechischer Wein von Udo Jürgens, gibt es zwei abschließende Stücke. Ganz nett.

Insgesamt eine durchwachsene Platte, die mir nur bedingt zusagt und für die man nüchtern schon eine spezielle Laune haben muss. Die Intention ist sichtbar, die Umsetzung auf musikalischer Ebene auch gewohnt J.B.O.-mäßig, die Auswahl der Stücke auf Deutsche Vita ist mittelprächtig und manches gar nicht nötig gewesen.