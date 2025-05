J.B.O. unterschreiben bei Perception Records, neue Single & neues Album

J.B.O. unterschreiben bei Perception Records und kündigen zeitgleich ihre neue Single „Ka-Fump!“ und „Tour Of The Rising Fun“ durch Europa an. Aktuell feiern sie den 30. Geburtstag ihres allseits beliebten Debütalbums „Explizite Lyrik“ [1995]. Ihr kommendes Studioalbum hat die Band indes ebenfalls angekündigt, „Haus Of The Rising Fun“. Zudem ihre erste Veröffentlichung unter dem Dach von Perception Records, dem neuesten Familienmitglied von Reigning Phoenix Music, darstellen, wo J.B.O. ab sofort offiziell unter Vertrag stehen.

„Wir freuen uns, bei Reigning Phoenix Music eine neue Heimat gefunden zu haben – sie können sehr gut Bier holen! Wir sind gespannt auf unsere erste Veröffentlichung Anfang 2026 und die Arbeit bis dorthin! Wo der Phönix regiert, da brennt die Hütte!“, verspricht Gründungsmitglied und Sänger/Gitarrist Vito C.

PERCEPTION-Geschäftsführer Jochen Richert ergänzt: „Hiermit heißen wir eine weitere Truppe herzlich willkommen, mit der ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite: J.B.O.! Vito, Hannes, Ralph und Wolfram, die gemeinsam ein personifiziertes Spaß-Konsortium bilden, haben über die Jahre einfach kein bisschen an Raffinesse verloren. Wer ihr „Haus Of The Rising Fun“ einmal betreten hat, kann ihren musikalischen Verführungsversuchen nicht mehr widerstehen. Dieses fränkisch-schwäbische Bündnis verspricht euch schon jetzt J.B.O. in Höchstform, selbstverständlich dargeboten in der bestmöglichen, Entschuldigung, in rosaroter Verpackung!“

© J.B.O. – Ka-Fump!

Am Mittwoch, dem 21. Mai, erscheinend, kann ‚Ka-Fump!‘ schon jetzt hier vorab gespeichert werden: https://jbo.rpm.link/kafumpPR

J.B.O. live:

„30 Jahre „Explizite Lyrik“ Tour“

w/ BRUNHILDE (), LOCAL SUPPORT (*)

09.05.2025 DE Celle – CD-Kaserne *

10.05.2025 DE Sangerhausen – Mammuthalle *

15.05.2025 DE Berlin – Astra Kulturhaus *

16.05.2025 DE Voltlage – Frühlingsfest ^ *

17.05.2025 DE Vacha – Vachwerk *

22.05.2025 CH Langenthal – OldCapitol **

23.05.2025 DE Stadtschwarzach – 150 Jahre Feuerwehr ^ **

24.05.2025 DE Rastatt – BadnerHalle *

^ Festivalshow

12.06.2025 DE Saalfeld – Marktfest

13.06.2025 DE Flensburg – Courtyard Sessions

14.06.2025 DE Gifhorn – Unser Aller Festival

27.06.2025 DE Rainau-Schwabsberg – Rock am Limes

29.06.2025 DE Feuchtwangen-Dorfgütingen – Moos MeadoW Festival

02.07.2025 DE Ballenstedt – Rockharz Open Air AUSVERKAUFT

05.07.2025 DE Bad Dürkheim – Rock im Wingert

18.07.2025 DE Wertheim – Burg („Explizite Lyrik“-Show)

19.07.2025 DE Eggebek – Shelter Festival

26.07.2025 DE Obing – Festwoche am See

08.08.2025 DE Zossen – Area 1-1-2

09.08.2025 DE Böbing – OpenAir

10.10.2025 AT Klagenfurt – VZK Veranstaltungszentrum („Explizite Lyrik“-Show)

11.10.2025 AT Wörgl – VZ Komma („Explizite Lyrik“-Show)

24.10.2025 DE Thalmässing – Music-Adventure

25.10.2025 DE Bächingen – 75 Jahre Musikverein „Eintracht“

28./29.11.2025 DE Weißenhäuser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

„Tour Of The Rising Fun 2025/2026“

04.12.2025 CH Rubigen – Mühle Hunziken

05.12.2025 DE München – Backstage

27.12.2025 DE Jena – F-Haus

28.12.2025 DE Münster – Sputnikhalle

29.12.2025 DE Würzburg – Posthalle

02.01.2026 DE Nürnberg – Löwensaal

09.01.2026 DE Hamburg – Markthalle

10.01.2026 DE Oberhausen – Turbinenhalle

16.01.2026 DE Hannover – Pavillon

17.01.2026 DE Mutterstadt – Palatinum

23.01.2026 DE Stuttgart – LKA Longhorn

24.01.2026 DE Saarbrücken – Garage

30.01.2026 DE Sondershausen – Stocksen 2.0

31.01.2026 DE Hallstadt – Vamos

06.02.2026 CH Seewen – Gaswerk Eventbar

07.02.2026 DE Gummersbach – Halle 32

13.02.2026 DE Halle – Steintor-Varieté

14.02.2026 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

20.02.2026 DE Ramstein – Congress Center

07.03.2026 DE Bayreuth – Das Zentrum

13.03.2026 DE Köln – Carlswerk Victoria

14.03.2026 DE Herford – KulturWerk