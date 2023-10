Heute erschien von der Gruppe Ja, Panik ein neuer Song mit dem Titel “Dream 12059”. Dieser ist die erste Veröffentlichung aus dem kommenden, neuen Studioalbum “Don’t Play With The Rich Kids”, welches am 2. Februar 2024 bei Bureau B/Indigo erscheint.

© Ja, Panik – Dream 12059 (Single Cover)

