Ja, Panik mit neuer Single “Mama Made This Boy”

Ja, Panik haben mit “Mama Made This Boy” am 19. Januar 2024 ihre neue Single veröffentlicht. Am 2. Februar 2024 erscheint das Studioalbum “Don’t Play With The Rich Kids” auf Tapete Records. Nach den Vorabauskopplungen „DREAM 12059“ und „KUNG FU FIGHTER“ und „USHUAIA“ erscheint nun mit „MAMA MADE THIS BOY“ die jüngste Auskopplung daraus.

Ein Lied über das alte Geld, das keine neuen Kinder will. Und über Kinder, die erst spät verstehen, dass es Mauern gibt, die man gar nicht einreißen will. Oder wie es in einem alten Ja, Panik Manifest heißt: Libertatia ist Klassenbewusstsein. Und so ist dieses Lied dann auch als coming of age-Geschichte zu verstehen: coming of age in Libertatia.

© Ja, Panik – Mama Made This Boy (Artwork)

Ja, Panik Live

10.04.2024 DE-Jena – Trafo

11.04.2024 DE-München – Strom

12.04.2024 AT-Salzburg – ARGEkultur

13.04.2024 AT-Wien – Konzerthaus

18.04.2024 DE-Leipzig – Conne Island

19.04.2024 DE-Stuttgart – Merlin

20.04.2024 CH-St. Gallen – Palace

25.04.2024 DE-Nürnberg – Soft Spot

26.04.2024 DE-Heidelberg – Karlstorbahnhof

27.04.2024 DE-Offenbach – Hafen 2

28.04.2024 DE-Köln – Gebäude 9

29.04.2024 DE-Hamburg – Uebel & Gefährlich

01.05.2024 DE-Berlin – HAU 1

support bei allen Shows: FARCE

