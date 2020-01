Jack Slaughter Tochter des Lichts Hörspielbox III Folge 21 bis 24 Hörspielkritik

Lange hat es gedauert – knapp 6 Jahre – bis endlich wieder neues Material aus dem schönen Städtchen Jacksonville nach Deutschland gekommen ist. Hier lebt Jack Slaughter, die Tochter des Lichts, der zusammen mit seiner Zauberbarbie Ponytail Nummer 1 gegen die Mächte der Finsternis kämpft.



Ja richtig, Jack ist ein Mann, wurde aber als letzter seiner Blutlinie dennoch zur Tochter des Lichts befördert. Ihm zur Seite stehen dabei wie immer sein bester Freund Tony Bishop und Dr. Kim Novak, die neben ihrem Doktortitel auch noch professionelles Model ist.



Nach dem das Trio den Erzbösewicht und Dämon Professor Doom besiegten ist es in Jacksonville sehr ruhig geworden. So ruhig, dass die drei sich sogar überlegen die Stadt ganz zu verlassen. Während Kim nach Harvard möchte, überlegt Tony wie er sein Studium endlich beenden kann. Nur Jack würde übrigbleiben und alleine die Stellung halten.



Bevor es aber so weit kommen kann taucht wie aus dem Nichts ein neuer Bösewicht auf. Doktor Darkness hat eine Tankstelle eröffnet und auf seiner Toilette das „Handtuch der schwarzen Seelen“ kurz Hass aufgehängt, welches jeden das ihn berührt in ein Monster verwandelt. Schon bald hat er seine Armee der Untoten, mit denen er das Team Slaughter angreift, allen voran ein im wahrsten Sinne des Wortes herzloser Russe, der unaufhaltbar zu sein scheint.



Jacks einzige Hoffnung liegt mal wieder im Traumland. Da seine Grandma Abigail nun endgültig in den Himmel aufgefahren ist, erwartet ihn dort nun sein Onkel Colt. Diesen kann Jack aber nur treffen, wenn er vorher so viel getrunken hat, dass er beinahe ins Koma fällt. Doch auch Onkel Colt hat wieder wichtige Hinweise, welche das Team zusammenhalten und die Bösewichte besiegen kann.



Kaum wurde Doktor Darkness besiegt tauchen auch schon die nächsten Gegner auf, denn die Berührung von Hass hat manchmal auch erst Spätfolgen. Und so steht schon bald eine böse Wetterhexe im Mossberg der Lieblingskneipe der Dämonenjäger und will an dessen Besitzer Ming schreckliche Rache nehmen. Dort kann erneut nur Ponytail helfen, doch diese funktioniert in diesem Fall nicht, da sie Mitleid mit der Hexe hat. Doch was nun?



Danach müssen sich Jack und seine Freunde mit Felippa Vanakuri herumschlagen. Diese ist die Tochter des Teufels Lucy Luzifer und sorgt in Jacksonville für Verwirrung, bevor dann Tony dem Tode geweiht ist und in der Nacht der toten Lebenden ein Spiel mit Gevatter Tod wagt.



Endlich war es so weit. Neue Abenteuer mit Jack und seinen Freunden. Nachdem Lars Peter Lueg die Hörspiele eingestellt hatte, war die Hoffnung auf neue Geschichten wirklich nicht groß. Doch im Laufe der Zeit sind neue Abenteuer als E-Book und nun endlich auch als Hörspiel erschienen. Leider nicht mehr als Einzel-CDs, dafür aber passend zu den zwei anderen MP3 Sammlungen als schicke MP3 „Box“.



Verantwortlich für die vier neuen Abenteuer zeigten sich erneut wieder Lars Peter Lueg im Bereich der Story und Produktion, Heiko Martens in der Umsetzung von Luegs Geschichte als Hörspielskript und Andy Matern der für die Musik verantwortlich war. Das alte Team hat also wieder zugeschlagen und frische Geschichten produziert, die zwar immer noch den alten Charme haben, aber dennoch leider etwas verloren haben, da die Geschichten oft einfach unbefriedigend sind. Auf jeden Fall hoffe ich, dass mit diesen vier Folgen jetzt noch lange nicht Schluss ist, denn es gibt bestimmt noch viel mehr aus Jacksonville zu berichten.

Für die Umsetzung der Geschichte konnten die Macher zum Glück auf die schon seit Episode 1 bekannten Stimmen setzen. So ist Till Hagen der Erzähler, Simon Jäger ist Jack Slaughter, David Nathan ist Tony Bishop und Arianne Borbach ist Dr. Kim Novak. Es wäre auch nicht mehr Jack Slaughter gewesen, wenn eine Figur eine andere Stimme gehabt hätte.

Dazu kommen noch Reiner Fritzsche als Dr. Darkness, Peter Sura als Baron Samedi, Fang Yu als Mr. Ming, Marlin Wick als Großonkel Colt, Jan Spitzer als Frank Stoner, Ulrike Stürzbecher als White Silk, Lutz Mackensy als Lucy Luzifer und Tilo Schmitz als Zora Lovardi.



In weiteren Rollen kann man noch Artur Weinmann, Susie Meyer, Oliver Bender, Bert Franzke, Elmar Börger, Sabine Winterfeldt, Elisabeth Günther, Uve Teschner, Antje von der Ahe, Bernd Egger, Melinda Rachfahl, Maria Hassert, Oliver Siebeck, Sebastian Kaufmane, Dennis Hermann, Karim Khawatmi, Sabine Arnhold und Horst Lampe hören.



Mir haben diese vier Episoden unglaublich Spaß gemacht. Leider war es viel zu wenig und ich bin jetzt wieder so im Slaughter Fieber, dass ich die ganzen Episoden jetzt noch einmal hören werde. Ich hoffe, dass sich diese Box so gut verkaufen wird, dass Lueg bald weitere Folgen machen wird, die uns ein Wiederhören mit Jack, Tony, Kim und ihrem neuen Erzrivalen bringen werden.



Meine Meinung: 9 von 10 Punkten