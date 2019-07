Jagd auf Wolverine Band 1 Auf der Spur einer Leiche von Charles Soule, Tom Taylor, Matteo Buffagni und R.B. Silva Comickritik

Wolverine ist Tod. Da sind sich alle sicher, da er kurz nach seinem Tode mit einer Schicht Adamantium überzogen wurde. Da die X-Men ihren langjährigen Freund und Weggefährten nicht als Ausstellungsstück und Attraktion sehen wollen, verstecken sie seine Überreste an einem geheimen Ort.

Irgendwie haben aber die Reavers (Mutanten halb Mensch, halb Maschine) nun herausgefunden, wo dieses geheime Versteck ist. In einem waghalsigen Angriff wollen sie sich nun Ersatzteile aus Wolverines Leiche holen. Leichter gesagt als getan, denn ein Team der X-Men ist schon vor Ort um die Überreste ihres Freundes zu verteidigen.

Irgendwie schaffen es die Reaver dennoch die Adamantiumhülle zu öffnen, nur um feststellen zu müssen, dass diese leer ist. Kitty Pride von den X-Men hatte genau so etwas geahnt und die Leiche ihres Freundes vorher aus dieser schrecklichen Statue entfernt und beerdigt. Aus Sorge um ihren Freund besucht sie nun dessen Grab um feststellen zu müssen dass dieses leer ist.

Aus Respekt vor ihrem Freund, aber auch aus Angst was man mit ihm machen könnte informiert Kitty verschiedene Suchteams, die sich auf die Jagd nach Wolverine begeben.

Das erste Team besteht aus den größten Detektiven, die jeden noch so kleinen Hinweis verfolgen. Angeführt wird das Team von Daredevil, der seit vielen Jahren ein Freund von Wolverine ist und Kittys Anfrage nicht ablehnen konnte. Zum ihm gesellen sich noch die Privatdetektivin Misty Knight sowie der Inhuman Frank McGee der im wahrsten Sinne der Wortes ein fotografisches Gedächtnis hat.

Dieses können sie aber dennoch nicht alleine schaffen, so dass sie noch den ehemaligen X-Men Cypher in ihr Team holen, den sie zuerst aber von seiner Internetsucht befreien müssen. Dieser gibt ihnen auch den entscheidenden Hinweis, da er eine Wolverine Sichtung in Kanada im Internet entdeckt.

Das zweite Team besteht aus Tony Stark, Spider-Man, Luke Cage und Jessica Jones, die Wolverine nach einer fast ausweglosen Situation nach dem Civil War in der er sich beinahe opferte, einen Gefallen schulden. Tony Stark hat herausgefunden, dass bei einer Untergrundauktion der DNA Code eines Superhelden verkauft wird. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei um Wolverines DNA handelt.

Durch Tonys Verbindungen gelingt es ihnen Gast bei der Auktion zu sein. Dort müssen sie aber feststellen, dass es sich nicht um Logans DNA Code handelt, sondern um jemand ganz anderen und dass Wolverines Tochter den Verkauf auch verhindern wollt. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Drahtzieher hinter allem – Mr. Sinister.

Der erste bei Panini Comics erschienene Band des Zweiteilers „Jagd auf Wolverine“ beinhaltet neben der Einleitungsstory von Charles Soule auch noch die zwei Miniserien „Weapon Lost“ (ebenfalls von Soule) und „Adamantium Agenda“ von Tom Taylor. Diese greifen komplett ineinander und behandeln verschiedene Aspekte bei der Suche nach einem der bekanntesten Mutanten der Erde.

Persönlich hat mir der Band gefallen, obwohl ich die Daredevil Handlung im Vergleich zur zweiten Geschichte eher schwächer fand. Dieses kann aber auch daran liegen, dass ich die handelnden Figuren daraus nicht unbedingt favorisiere.

Es war klar, dass Logan nicht ewig tot bleiben konnte. Im Comic kommen die Figuren immer irgendwie zurück (außer Gwen Stacy natürlich) und so musste jetzt neben Jean Grey auch Logan wieder in die Marvel Welt zurückkehren. Im zweiten Band wird dann der Rest seiner Rückkehr erscheinen und man darf gespannt sein, auf welche Inkarnation Logans die Suchteams da treffen werden.

Meine Meinung: 9 von 10 Punkten