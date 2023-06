Jeff Rosenstock kündigt Album “Hellmode” an

Jeff Rosenstock, Punkrocker und Songschreiber der Serie “Craig of the Creek” (mit EMMY nominiert) kündigt sein neues Album “Hellmode” an. Rosenstocks fünftes Studioalbum erscheint am 1. September 2023 über Specialist Subject Records.

JEFF ROSENSTOCK – “Doubt” (Single) Musikvideo:

Jeff Rosenstock zur “Doubt” und dem Musikvideo dazu: “Ich wollte ein von Anime inspiriertes Video machen, das das Gefühl der Furcht einfängt, das man hat, wenn man weiß, dass man mit etwas Schlechtem umgehen muss, und dann wird dieses Schlechte noch viel schlimmer als man es sich vorgestellt hat.”

Er fährt fort: “Und ich wollte auch schon immer ein Video mit einigen der unglaublich talentierten Künstler aus ‘Craig of the Creek’ machen. Wir haben uns bei Tony’s Darts Away in Burbank getroffen – was ich erwähnen möchte, weil sie uns nicht rausgeworfen haben, obwohl wir zu fünft etwa drei Stunden draußen saßen und insgesamt eine Brezel und einen Kaffee bestellten. Alle haben Ideen eingebracht und ziemlich schnell haben Najja, Dashawn & Deena dort an der Bar ihre Storyboards skizziert. Bald darauf wurde eine kleine Animationspipeline mit Cory und Jon geschaffen und voilà, das Video war fertig. Es war unglaublich zu sehen, wie alles zusammenkam!”

© Jeff Rosenstock – Hellmode Artwork

Jeff Rosenstock macht zunehmend chaotische Alben für eine zunehmend chaotische Welt. “Für mich fühlt sich das Album wie das Chaos an, am Leben zu sein, genau jetzt”, sagt Rosenstock über “HELLMODE”. “Wir erleben all diese Dinge zur gleichen Zeit, die unsere Sinne und Emotionen auslösen und uns schrecklich fühlen lassen. Wir fühlen einfach viel zu viel auf einmal!”