Jera On Air 2024: Neue Bandwelle

Das Open Air Festival in Ysselsteyn mit dem Namen Jera On Air verkündete kürzlich für die 2024er-Ausführung eine neue Bandwelle. Als Headliner sind Architects mit am Start.Es findet am 27., 28. und 29. Juni 2024 statt und bisher sind Electric Callboy, Dropkick Murphys, Bad Religion, Sum 41, While She Sleeps und viele weitere Dabei.

Kürzlich wurde das Line-Up um ganze 13 Bands ergänzt. Mit dabei sind neben Architects und Frank Carter & The Rattlesnakes: For I Am King, HANABIE, Of Mice & Men, The Black Dahlia Murder, King Prawn, Spanish Love Songs, Imminence, Movements, Makewar, Brutus und Annisokay.

Und heute gibt es nochmal neue Bands: Neben The Prodigy, Enter Shikari und Me First and the Gimme Gimmes wurden auch Boston Manor, The Acacia Strain, Make Them Suffer, Ho99o9, As Everything Unfolds, Slapshot, Dropout Kings und Neufx für Sonntag, den 30. Juni bestätigt.

Das 2024er Line-up in alphabetischer Reihenfolge:

Alpha Wolf – Annisokay – Another Now – Architects – As Everything Unfolds – Authority Zero – Bad Religion – Bane – Better Lovers – Biohazard – Bleed From Within – Bob Vylan – Body Count ft Ice-T – Boston Manor – Brutus – Bury Tomorrow – Comeback Kid – Conservative Military Image – Counterparts – Dropkick Murphys – Dropout Kings – Dying Wish – Electric Callboy – End It – Enter Shikari – Erra – Fit For A King – For I Am King – Frank Carter & The Rattlesnakes – Gel – Get The Shot – Grade 2 – Guilt Trip – HANABIE. – Hang Youth – Harms Way – Heriot – Ho99o9 -Holding Absence – Hot Mulligan – Ice Nine Kills – Imminence – Incendiary – Jaya The Cat – King Prawn – Knosis – Madball – Make Them Suffer – Makewar – Me First and the Gimme Gimmes – Mindforce – Mindwar – Movements – Neck Deep – NEUFX – Of Mice & Men – Ploegendienst – Scowl – Shadow of Intent – Show Me The Body – Silverstein – Snuff – Slapshot – Spanish Love Songs – Suicidal Tendencies – Sum 41 – The Acacia Strain – The Black Dahlia Murder – The Prodigy – The Rumjacks – Thrown – Thursday – Thy Art is Murder – While She Sleeps

Der Kartenverkauf für Jera On Air 2024 läuft auf Hochtouren. Letztes Jahr begrüßte das Festival täglich 15.000 Besucher aus 55 Ländern. Das komplette, bisher angekündigte Line-Up findet ihr unter www.jeraonair.nl. Hier gibt es nicht nur die Informationen zum Ticketverkauf, sondern auch zu den Einrichtungen auf dem Festivalgelände – darunter ein riesiger Festivalcampingplatz.

© Jera On Air 2024

