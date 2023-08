Joachim Witt: Neue Video-Single “In unserer Zeit” mit Marianne Rosenberg

Von Musiker Joachim Witt erscheint mit “In unserer Zeit” eine neue Video-Single zusammen mit der Sängerin Marianne Rosenberg. Der Track stammt aus dem kommenden Studioalbum “Der Fels in der Brandung”, das am 15. September 2023 via Warner Music erscheint.

Joachim Witt – Der Fels in der Brandung (© Warner Music)

„Schwör mir“ war im April die erste Singleauskopplung aus dem neuen Album.

Der Song ist ein starkes musikalisches Manifest, das für das Miteinander statt des Gegeneinanders steht. Ein Lied, das eine positive Botschaft für die Zukunft vermittelt. Beide Künstler verbindet eine Weltsicht der Mitmenschlichkeit und sie stehen seit langem für die damit verbundenen Werte und den Wunsch nach Gleichstellung, Solidarität und sozialer Gerechtigkeit.

Über die Zusammenarbeit mit MARIANNE ROSENBERG schwärmt JOACHIM WITT: „Das ist ein ganz besonderer, musikhistorischer Moment für mich!“

Joachim Witt feat. Marianne Rosenberg – „In unserer Zeit“ (Official Video)

Joachim Witt Tour 2023