Johnny Sinclair Folge 5 Dicke Luft in der Gruft Teil 2 Hörspielkritik

Die beiden Geisterjäger Johnny Sinclair und sein bester Freund Russell sind immer noch auf der Suche nach einer Lösung für die gesundheitlichen Probleme von ihrer ersten Auftraggeberin Millie Morris. Nachdem sie mit der geheimen Zutat des sprechenden Totenschädels Erasmus von Rothenburg eine winzige Verbesserung ihres Zustands hervorgerufen haben, müssen sie erneut auf den Friedhof.

Dort benötigen sie aber die Hilfe des Highlanders, eines Geistes von dem Johnny gedacht hatte, dass er ihn schon längst ins Totenreich zurückgeschickt hatte. Nach dem ersten Schrecken, erfährt Johnny, dass der Highlander nun auf ihrer Seite ist, da Erasmus ihn wieder ins Land der Lebenden zurückbeordert hat. Nun muss er allen Befehlen von Erasmus gehorchen und besorgt ihnen damit auch das wertvolle Heilmittel, welches unter dem Friedhof versteckt ist.

Zurück bei Millie nutzen sie es auch sofort und können sie nicht nur heilen, sondern auch alle bisherigen Schäden wieder rückgängig machen. Es hatte bei ihr schon eine Art Verschwinden begonnen, welches dafür gesorgt hatte, dass Millie angefangen hatte sich aufzulösen. Es hatte auch schon mit ihrem Ohr begonnen, doch nun ist ihr Ohr wieder vollständig da. Was ihr passiert ist, kann Millie aber leider nicht sagen.

Fast gleichzeitig kommt Johnny auch noch auf die Lösung eines anderen Problems. Russels Vater ist seit einigen Tagen aus unerklärlichen Gründen schwer erkrankt und mit jedem Tag kommt ein neues Leiden hinzu. Endlich weiß Johnny, was die Lösung für das Rätsel ist, doch die Überführung des Täters muss geplant werden und Johnny braucht dafür alle Hilfe, die er kriegen kann. Doch leider ist das immer noch nicht alles.

Nachdem in der ersten Episode von „Dicke Luft in der Gruft“ die Grundlagen für die Handlung gelegt wurden und man etwas über die Krankheit von Millie und Russels Vater erfahren hat, werden im zweiten Teil schon einige Antworten auf diese Rätsel geliefert. Dabei wird aber immer noch nicht zu viel verraten, was die Spannung für die dritte und abschließende Episode recht hoch bleiben lässt.

Für die Umsetzung dieser Hörspieladaption der Johnny Sinclair Romane von Sabine Städing bei Folgenreich sind zum einen „John Sinclair“ und „Dorian Hunter“ Mastermind Dennis Ehrhardt, zum anderen Sebastian Breidbach. Die beiden arbeiten schon seit der ersten Episode der Johnny Sinclair Abenteuer zusammen und es gelingt ihnen immer wieder die Geschichte spannend, aber auch lustig umzusetzen.

Auch für die Umsetzung des zweiten Teils der Geschichte konnten Ehrhardt und Breidbach erneut auf Dirk Petrick als Johnny Sinclair, Wolf Frass als Erasmus von Rothenburg, Leon Blaschke als Russell Moore, Sarah Madeleine Tusk als Millie Edwards und Léne Calvez als Cécile zählen. Dazu kommen noch die Stimmen von Jürgen Holdorf, Johannes Steck, Ursula Sieg, Tim Kreuer, Sven Plate, Ela Nitzsche, Erik Schäffler, Bodo Wolf, Flemming Draeger sowie Toini Ruhnke.

Der zweite Teil von „Dicke Luft in der Gruft“ ist eine typische Übergangsfolge. Sie ist recht spannend, aber nicht wirklich erfüllend. Ich bin wirklich gespannt wie es weitergehen wird und vor allem, wer die seltsamen Wesen unter dem Friedhof sind.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten