Katastrophen Kommando veröffentlichen “Optimismus Prime”

Seit kurzem gibt es den neuen Song „Optimismus Prime“ von der Band Katastrophen Kommando. Dabei handelt es sich um die dritte Single vom kommenden Album „Nettikettenschwindel“ von Katastrophen Kommando, welches am 8. März 2024 über Dackelton Records / Broken Silence erscheint.

Die Band schreibt dazu: „Wem musst du noch was beweisen? Der Weiße Hai spricht die weise Weisheit und nichts als die Wahrheit! Etwas krude? Na dann im Flottmodus das Lied in den MP3-Player geworfen. Hier kommt die Hymne gegen alle FanatikerInnen der Lebensentwurfs- sowie Daseinskritik. Und für dich! Du bist ok! Mach so, wie du meinst. Solange niemand anderes zu Schaden kommt, bist du auf dem richtigen Schotterparkplatz des Jetzt und der inneren Mitte, ohne Höhenbeschränkung und Parkuhr!“

© Katastrophen Kommando – Nettikettenschwindel (Artwork)

