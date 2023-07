KDVRFCKR unterschreiben bei Massacre Records, neues Album kommt

Die Band KDVRFCKR unterschreiben bei Massacre Records und kündigen außerdem ein neues Album namens “Superkiller (A Musical Journey Between Life And Death)” an, welches noch in diesem September erscheinen soll. In diesem Jahr feiert die Band ihr 30-jähriges Jubiläum. Am 29. September 2023 ist es soweit, ein brandneues KDVRFCKR-Album mit dem Titel “Superkiller (A Musical Journey Between Life And Death)” erscheint als Jewel Case CD, Ltd. Vinyl 2-LP und Digitalen Formaten.

Die Band über ihre kommende Zusammenarbeit: “Wir freuen uns auf neue musikalische Abenteuer im unendlich verzweigten Kosmos des Nekrokore und darauf, diese gemeinsam mit Massacre Records erleben zu dürfen.”

Das kommende KDVRFCKR Album wurde von Jörg Uken in der Soundlodge gemixt und gemastert, und heisst zudem einige Gastmusiker wie Zagan (Black Messiah), Jens von Slaughterday und viele weitere willkommen!

© KDVRFCKR – Superkiller (A Musical Journey Between Life And Death) (Artwork: Axel Herrmann)

“Superkiller (A Musical Journey Between Life And Death)” Tracklist:

Chapter I: Life

Counterfeit The Last Mask Of The Sun And The Wind Unethical Machines All The Corpses Dance Hot For A Dead Planet

Chapter II: Death

Perennial Death Darkness Drips From Her Like Honey Waves Of Demise Final Show Lost In The Light

Chapter III: Suffer

Death On Demand Hail The Promiscuous Dead 18 And Death Not So Bad, But Bad Pale Shadows

Chapter IV: Recover

The Fan And The Bellows New Corpse Bad Taste Krom Psycho Killer

KDVRFCKR sind:

Goreminister – Vocals

Major Maggotfeeder – Guitars

Peverted Pete – Bass

Corporal Cruel – Drums

KDVRFCKR Live:

04.08.2023 DE Dortmund – Junkyard (Dortmund Deathfest)

29.09.2023 DE Coesfeld – Fabrik () 30.09.2023 DE Quedlinburg – KUZ Reichenstrasse ()

01.10.2023 DE Frankfurt – Batschkapp () 02.10.2023 DE München – Backstage ()

03.10.2023 AT Wien – Viper Room () 04.10.2023 CH Luzern – Sedel ()

05.10.2023 DE Nürnberg – Hirsch () 06.10.2023 DE Leipzig – Hellraiser ()

07.10.2023 DE Hamburg – Logo () 08.10.2023 DE Braunschweig – KUFA ()

04.11.2023 DE Dortmund – Junkyard () () w/ Phantoms Of Future, The Idiots, Dr. Death