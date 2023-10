Kettcar kündigen Tour für den April 2024 an

Kettcar kündigen eine neue Tour für den April 2024 an. Der Vorverkauf startet ab 30. Oktober 2023. Mehr als sechs Jahre sind seit dem letzten Album von Kettcar mit dem Titel “Ich vs. Wir” sowie der EP-Fortsetzung “Wir vs. Ich” ins Land gezogen. Im April 2024 kommen KETTCAR wieder auf Tour. Vierzehn Konzerte in Deutschland, eins in Österreich.

KETTCAR – Live 2024

11.04. Saarbrücken, Garage

12.04. Wiesbaden, Schlachthof

13.04. Oberhausen, Turbinenhalle 2

14.04. Bremen, Pier 2

16.04. Hannover, Capitol

17.04. Leipzig, Haus Auensee

18.04. München, Tonhalle

19.04. Köln, Palladium

20.04. Berlin, Columbiahalle

21.04. A – Wien, Arena

23.04. Erlangen, E-Werk

24.04. Stuttgart, Im Wizemann

25.04. Bielefeld, Lokschuppen

26.04. Dresden, Schlachthof

27.04. Hamburg, Sporthalle

Vor-Ort-Verkauf: 30.10., 18:00 Uhr, Glashüttenstraße 116, 20357 Hamburg

VVK-Start Hamburg Show: 31.10., 10:00 Uhr

VVK-Start Tour: 01.11., 10:00 Uhr

Die Tickets für die Tour gehen gestaffelt in den Vorverkauf:

Am Montag, dem 30.10.23, gibt es einen speziellen Vor-Ort-Verkauf in Hamburg. Ab 18:00 Uhr gibt es Hardtickets für alle Tourkonzerte im „Shamrock Irish Pub“ in der Glashüttenstraße 116 in 20357 Hamburg. Hier werden Teile der Band und Mitarbeiter*innen des Grand Hotel van Cleef Hardtickets direkt an die Fans verkaufen, bevor diese Online erhältlich sind. Es findet kein Konzert statt!

Am Dienstag, dem 31.10.23, sind Hardtickets und E-Tickets für das Konzert am 27.04.24 in der Sporthalle in Hamburg ab 10:00 Uhr exklusiv über ghvc-shop.de erhältlich

Am Mittwoch, dem 01.11.23, sind Hardtickets und E-Tickets für alle anderen Tourkonzerte ab 10:00 Uhr exklusiv über ghvc-shop.de erhältlich

Marcus Wiebusch, Reimer Bustorff, Erik Langer, Christian Hake, Lars Wiebusch. KETTCAR. Grand Hotel van Cleef. 2024.

