Die Hamburger Indierock-Band Kettcar gab heute drei Clubkonzerte für das Jahr 2022 bekannt. Der Vorverkauf startet gestaffelt ab morgen, 12:00 Uhr. Die Konzerte markieren das Ende einer zweijährigen Livepause. Alle Konzerte finden unter 2G-Bestimmungen statt.

KETTCAR – Live 2022

05.01. Hamburg, Fabrik (VVK ab 04.11., 12:00)

06.01. Berlin, Metropol (VVK ab 03.11, 12:00)

07.01. Köln, Live Music Hall (VVK ab 02.11., 12:00)

Pro Besucher und Konzert ist der Kauf von je zwei Karten möglich, die Tickets sind ausschließlich über www.ghvc-shop.de erhältlich. Ab morgen, 12:00 Uhr gehen die Karten für Köln in den Verkauf, am Mittwoch zur gleichen Zeit für Berlin, am Donnerstag mittag für Hamburg.

Zuletzt hatte die Band im November 2019 das Livealbum “… und das geht so” veröffentlicht, davor erschienen das Album “Ich vs. Wir” und die album-erweiternde EP “Der süße Duft der Widersprüchlichkeit (Wir vs. Ich)”.

2022 feiert das Label Grand Hotel van Cleef, das von den Kettcar-Mitglieder Marcus Wiebusch und Reimer Bustorff gemeinsam mit Thees Uhlmann gegründet wurde, das 20-jährige Firmenjubiläum.