Killswitch Engage kündigen Headliner-Tour durch UK und Europa an

Killswitch haben kürzlich eine Tour durch UK und Europa bekanntgegeben. Als Specials Guests sind mit Hatebreed, Fit For An Autopsy, Decapitated und Employed To Serve einige hochkarätige Acts dabei. Allerdings spielt nicht jede Band überall. Es ist die erste Headliner-Tour von KSE seit sechs Jahren.

Killswitch Engage-Frontmann Jesse Leach schwärmt: „Ich freue mich schon sehr darauf, die Bühne mit Top-Bands wie Decapitated, Hatebreed, Fit For An Autopsy und Employed To Serve zu teilen! Das ist ein Monster-Line-up und eine Gelegenheit, einige dieser neuen Songs sowie einen soliden Mix aus unserem Katalog zu spielen! Als Headliner in Europa und Großbritannien aufzutreten, ist längst überfällig, denn das letzte Mal ist es ungefähr sechs Jahre her! Ich bin sicher, diese Tour wird für Aufsehen sorgen und für einige großartige Erinnerungen sorgen!“

KILLSWITCH ENGAGE ON TOUR:

Leg 1:

Mon 29th Sep – POR – LISBON LAV

Wed 1st Oct – SPA – MADRID La Riviera

Thu 2nd Oct – SPA – BARCELONA Razzmatazz

Sat 4th Oct – ITA – MILAN Fabrique

Sun 5th Oct – SWI – ZURICH Halle 622

Mon 6th Oct – FRA – PARIS Bataclan

Wed 8th Oct – UK – WOLVERHAMPTON Civic Hall

Thu 9th Oct – UK – MANCHESTER Manchester Academy

Sat 11th Oct – UK – NEWCASTLE NX

Sun 12th Oct – UK – CARDIFF Depot

Mon 13th Oct – UK – LEEDS O2 Academy Leeds

Wed 15th Oct – SCO – GLASGOW O2 Academy

Fri 17th Oct – UK – LONDON OVO Wembley Arena

Sun 19th Oct – UK – BELFAST Telegraph Building

Mon 20th Oct – IRE – DUBLIN National Stadium

Leg 2:

Thu 20th Nov – GER – COLOGNE Palladium

Fri 21st Nov – GER – LUDWIGSBURG MHP Arena

Sat 22nd Nov – GER – BERLIN Columbiahalle

Mon 24th Nov – CZE – PRAGUE SasaZu

Tue 25th Nov – GER – LEIPZIG Haus Auensee

Thu 27th Nov – GER – HAMBURG Sporthalle

Fri 28th Nov – DEN – COPENHAGEN Amager Bio

Sat 29th Nov – SWE – STOCKHOLM Fallan

Mon 1st Dec – NOR – OSLO Sentrum Scene

Wed 3rd Dec – FIN – HELSINKI House of Culture