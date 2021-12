Kiss: “Destroyer” 45th Anniversary Re-Release und Special Editionen kommt

Am kommenden Freitag, den 10. Dezember 2021 erscheint anlässlich seines 45-jährigen Jubiläums das Multiplatin-Album “Destroyer” von Kiss in verschiedenen Deluxe-Editionen. Mit “Beth (Acoustic Mix)” gibt es den ersten bisher unveröffentlichten Track dieser Editionen. Das Video dazu ist ganz am Ende plus ein Unboxing-Video zu finden. Die Original-Version des Stücks wurde bereits 1976 veröffentlicht und errichte #7 in den Billboard Hot 100 Charts. Für den neuen Mix, wurde die damals aufgenommene Akustik-Gitarre mit dem Original-Piano, Gesang und Synthesizerspuren abgemischt.

Zusätzliche enthält die Super Deluxe Box eine Vielzahl an KISS Sammleritems, wie dem Original KISS Army Kit, das folgendes beeinhaltet:

KISS Army Newsletter Volume 1 – No 2 announcing Destroyer

2x 8”x10” Destroyer Pressefotos

Discography Sheet

Gene, Paul, Ace & Peter Bio

KISS Army Member Certificate

KISS Army Membership Card

Des weiteren sind enthalten:

KISS logo Bügelbild

KISS Army Sticker

“Detroit Rock City” Bumper Sticker

Destroyer Cover Sticker

11”x17” KISS on Westminster Bridge UK Poster

4 brand new 8”x10” Fotos der Bandmitglieder

8”x12” Destroyer Foil Flyer

8”x12” Destroyer Canadian Flyer (sehr rar)

4x Band Member Trading Cards (nur für dieses Set hergestellt)

16”x24” KISS Over New York Skyline Poster

16”x24” KISS Halloween 1976 Konzert-Poster

2x 9”x12” Destroyer Tour Stage Blueprints on Transparent Vellum (noch nie dagewesen)

16-seitgies Destroyer 1976 Tour Programm

Gotham Rock City News Volume 1 Newspaper, einem track-by-track Interview mit allen 4 Bandmitgliedern, Bob Ezrin and crew

68-page hardcover book mit Liner notes von Paul Elliott & Ken Sharp mit Interviews von Gene, Paul, Ace, Peter, dem damaligen Manager Bill Aucoin,

Album-Produzent Bob Ezrin, und vieles mehr über den Prozess der Entstehung des Albums, U.S. und Europa-Touren, Fotoshootings, lustige Geschichten, Erinnerungen der Band an ihre TV-Auftritte beiThe Paul Lynde Halloween Special und eine Unmenge an unveröffentlichten Fotos und Bildern.

Kiss – Destroyer (45th Anniversary) (© Universal Music)

Das alles ist in einer hochwertigen Box enthalten und featured auch Ken Kelly’s Orignal Destroyer Coverartwork.

SUPER DELUXE TRACK LIST:

DISC ONE:

DESTROYER: Original Album Remastered

Detroit Rock City King of The Night Time World God of Thunder Great Expectations Flaming Youth Sweet Pain Shout It Out Loud Beth Do You Love Me?

DISC TWO

DESTROYER-ERA: Demos

PAUL STANLEY DEMOS

Doncha Hesitate God Of Thunder And Rock And Roll It’s The Fire* Detroit Rock City* Love Is Alright*

GENE SIMMONS DEMOS

Bad, Bad Lovin’ Man Of A Thousand Faces I Don’t Want No Romance* Burnin’ Up With Fever* Rock N’ Rolls Royce* Mad Dog Night Boy* Star* Howlin’ For Your Love* True Confessions

DISC THREE

DESTROYER: Outtakes, Alternate Versions / Mixes, Single Edits

Beth (Acoustic Mix)* Shout It Out Loud (Single Edit) Flaming Youth (Single Edit) Detroit Rock City (Single Edit) Shout It Out Loud (Mono Single Edit) Flaming Youth (Mono Single Edit) Detroit Rock City (Mono Single Edit) Beth (Mono) King Of The Night Time World (Live Rehearsal Instrumental)* Do You Love Me? (Mono Instrumental)* God Of Thunder (Early Instrumental Mix)* Ain’t None Of Your Business (Instrumental)* Detroit Rock City (Instrumental)* King Of The Night Time World (Alternate Mix)* Great Expectations (Early Version)* Flaming Youth (Early Version)* Do You Love Me? (Early Version)* Shout It Out Loud (Alternate Mix)* Ain’t None Of Your Business (Outtake)* Beth (Take 6 – Instrumental)* Beth (Instrumental)* Do You Love Me? (Alternate Mix)*

DISC FOUR

LIVE IN PARIS – L’Olympia – 22 May, 1976*

Deuce Strutter Flaming Youth Hotter Than Hell Firehouse She / Ace Frehley Guitar Solo Nothin’ To Lose Shout It Out Loud / Gene Simmons Bass Solo 100,000 Years / Peter Criss Drum Solo Black Diamond Detroit Rock City Rock and Roll All Nite

BLU-RAY AUDIO:

DESTROYER: *Dolby Atmos 48kHz 24-bit, *Dolby True HD 5.1 96kHz 24-bit,

DTS-HD Master Audio 5.1 96kHz 24-bit, PCM Stereo 96kHz 24-bit

Detroit Rock City King Of The Night Time World God Of Thunder Great Expectations Flaming Youth Sweet Pain Shout It Out Loud Beth Do You Love Me?

Bonus Tracks:

Beth (Acoustic) Sweet Pain (Original Guitar Solo)

Previously unreleased

DELUXE EDITION 2CD TRACK LIST:

DISC ONE

DESTROYER

Original Album Remastered

Detroit Rock City King of The Night Time World God of Thunder Great Expectations Flaming Youth Sweet Pain Shout It Out Loud Beth Do You Love Me?

DISC TWO

PAUL STANLEY DEMOS

God Of Thunder And Rock And Roll Detroit Rock City* Love Is Alright*

GENE SIMMONS DEMOS

I Don’t Want No Romance* Rock N’ Rolls Royce* Star*

RARITIES

Beth (Acoustic Mix)* Shout It Out Loud (Mono Single Edit) King Of The Night Time World (Live Rehearsal Instrumental)* Detroit Rock City (Instrumental)* Flaming Youth (Early Version)* Shout It Out Loud (Alternate Mix)*

LIVE IN PARIS – L’Olympia – May 22, 1976*

Deuce Strutter Flaming Youth Hotter Than Hell

*Previously Unreleased

DELUXE EDITION 2LP TRACK LIST:

LP ONE

DESTROYER

Original Album Remastered

Side One

Detroit Rock City King of The Night Time World God of Thunder Great Expectations

Side Two

Flaming Youth Sweet Pain Shout It Out Loud Beth Do You Love Me?

LP TWO

Side Three

PAUL STANLEY DEMOS

God Of Thunder And Rock And Roll Detroit Rock City* Love Is Alright*

GENE SIMMONS DEMOS

I Don’t Want No Romance* Rock N’ Rolls Royce* Star*

Side Four

RARITIES

Beth (Acoustic Mix)* Shout It Out Loud (Mono Single Edit) King Of The Night Time World (Live Rehearsal Instrumental)* Detroit Rock City (Instrumental)* Flaming Youth (Early Version)* Shout It Out Loud (Alternate Mix)*

*Previously Unreleased

DOLBY ATMOS – STREAMING

DESTROYER: *Dolby Atmos 48kHz 24-bit

Detroit Rock City King Of The Night Time World God Of Thunder Great Expectations Flaming Youth Sweet Pain Shout It Out Loud Beth Do You Love Me?

Bonus Tracks:

Beth (Acoustic Mix) Sweet Pain (Original Guitar Solo)

Previously unreleased

Hier den track „Beth (Acoustic Mix)” anhören:

Hier das unboxing Video zu „Destroyer 45th Deluxe Editions“ anschauen: