Klez.e mit neuer Single „Erregung“

Kürzlich erschien von der Band Klez.e ihre neue Single „Erregung“ und stellt damit den Titeltrack zum kommenden Studioalbum dar. Dieses erscheint am 23. Februar 2024 via Windig/Cargo. Der Track erscheint nach der Vorabauskopplung „Düster“.

Sieben Minuten, in denen wir Gefühle erkennen, die aktuell wie nie wirken: „Ich kann die Angst nicht mehr ertragen und den Spinnenwebensud, doch die Kanonen wollen donnern und die donnern ziemlich gut“. Was bleibt ist der Wunsch, den eigenen Verstand und die eigenen Freunde zu behalten, „während Worte und Worte und Worte wie Faustschläge alles spalten“.

© Klez.e – Erregung (Single Artwork)

Dass Sänger und Gitarrist Tobias Siebert und seine beiden Bandkollegen Daniel Moheit und Filip Pampuch mehr als einmal alte Alben von The Cure gehört haben, das wurde schon beim Vorgängeralbum „Desintegration“ deutlich.

„‘Erregung‘ strahlt für mich einen nicht unwesentlichen Teil meiner Biografie auf die Leinwand Deutschland. Beginnend in den Endachtzigern der grauen DDR zu dem parfümierten Bunt der Wendezeit mit schubsenden neuen Rechten auf dem Schulhof und der Angst vor Baseballschlägern an den offenen S-Bahntüren der Demokratie…. Jahre später ist der Parfümduft verschwunden und die bröckelnden Fassaden des späten Kapitalismus erinnern wieder mehr und mehr an das Grau der Dimitroffstraße im Prenzlauer Berg vor 1989“, erläutert Siebert das Titelstück.

Tourdaten:

14.03.24 Köln, CLUB SUBWAY

15.03.24 Göttingen, EXIL

17.03.24 Frankfurt, PONYHOF

19.03.24 Berlin, BERGHAIN KANTINE

20.03.24 Dresden, OSTPOL

21.03.24 Nürnberg, CLUB STEREO

22.03.24 Ulm, GOLD

23.03.24 München, MILLA

26.03.24 Jena, TRAFO

27.03.24 Hamburg, HAFENKLANG

28.03.24 Bremen, LILA EULE

Support: Das Feuilleton

