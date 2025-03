Knorkator – Sieg Der Vernunft CD Kritik

Von der meisten Band der Welt – mit Namen Knorkator – gibt es seit heute das neue Studioalbum mit dem Titel „Sieg Der Vernunft“ über Tubareckorz, im Vertrieb von Rough Trade. In letzter Zeit greife ich oft auf vorgefertigte Infos zurück, zitiere großzügig daraus und ja, hier wird es nicht anders sein. Besser hätte ich es auch nicht schreiben können.

„Wenn man KNORKATOR in der Vergangenheit nach politischem Engagement fragte, hielten sie sich eher zurück. Die große Weltpolitik bietet oft sehr kurzlebige Themen, und die Band ist sich zu schade, Lieder zu schreiben, die in hundert Jahren niemand mehr versteht. Also widmeten sie sich lieber den ewigen grundsätzlichen Fragen über das Sein und das Warum, oder auch ganz banalen Alltagsdingen, die ja oft ebenfalls zeitlos sind. Mittlerweile aber hat die Politik in nie gekannter Weise direkten Einfluss auf unseren Alltag genommen, und auch scheinbar in Stein gemeißelte ethische Grundfragen sind ins Wanken geraten. Vor einem solchen Hintergrund ist plötzlich alles Politik. Und während sich fast jeder darüber im Klaren ist, dass die vielen neuen bzw. verschärften Probleme in der Welt eine Veränderung unseres Denken und Handelns erfordern, klaffen doch riesige Risse zwischen die Ansichten, was verändert werden muss, und was unbedingt erhalten bleiben sollte.“

© Knorkator – Sieg Der Vernunft

„Sieg Der Vernunft“ ist das inzwischen zehnte Studioalbum der 1994 in Berlin-Köpenick gegründeten Band. In „Die Welt wird nie wieder so, wie sie vorher war“ rast ein riesiger Asteroid auf die Erde zu. Das Ende der Menschheit oder eine Möglichkeit? Sprengen? Bunker? Beides? Letzten Endes ist ein ein Objekt aus Scheiße und die Menschen schaffen es tatsächlich – wortwörtlich – aus ebenjenen Fäkalien Gold zu machen. Man glaubt es kaum. Eine Widmung, das Geld regiert. Denn ab dem Aufprall bezahlt man nur noch mit Scheiße. Oder doch nicht? In „Milliardäre“ wird das Finanzielle wieder zum Thema gemacht.

Die Message ist humorvoll verpackt wie eh und je, dennoch klar und deutlich zu packen in den neuen Songs auf „Sieg der Vernunft“. Von rockig, hardrockig, quasi-metallisch bis hin zu balladesk und instrumental gibt es eine schöne Mischung auf die Ohren.

Line-Up

Stumpen – Gesang / Alf Ator – Keyboard, Gesang / Buzz Dee – Gitarre /

Rajko Gohlke – Bass / Philipp Schwab – Schlagzeug

Diskografie

1998 The Schlechtst Of Knorkator / 1999 Hasenchartbreaker /

2000 Tribute to uns selbst / 2003 Ich hasse Musik / 2005 zu alt (DVD) /

2006 Das nächste Album aller Zeiten / 2008 Weg nach unten (DVD) /

2011 Es werde nicht / 2014 We want Mohr / 2015 Knorkatourette (DVD) /

2016 Ich bin der Boss / 2019 Widerstand ist Zwecklos /

2022 Sieg der Vernunft