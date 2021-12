Knotfest 2022 zum ersten Mal in Deutschland

Das Knotfest 2022 findet zum ersten Mal in Deutschland statt. Das Slipknot-Festival feiert seine Premiere am 30. Juli 2022 in der Oberhausener Rudolf Weber Arena. Neben dem Ursprungfestival in den USA gib es schon Ableger in Japan und Lateinamerika. Neben dem Festival-Headliner Slipknot spielen bisher auch In Flames aus Schweden und Ghostemane aus den USA. Insgesamt sollen zehn Acts aufspielen.

Die Tickets gehen am Dienstag, 14.12. um 12 Uhr in den allgemeinen Vorverkauf, schon einen Tag früher, am Montag, 13.12., ab 14 Uhr kommen alle zum Zuge, die sich rechtzeitig unter knotfest.com/join registrieren oder bereits Mitglied sind.

Das Event ist für bis zu 25.000 Besucher ausgelegt und soll sowohl eine Indoor- als auch eine Open-Air-Bühne haben auf denen die Band spielen werden. Die Hauptbühne befindet sich in der Arena. Vor Ort wird es ein Slipknot-Museum geben und Gastronomie-Angebote.