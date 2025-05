Kochkraft durch KMA – Hardcore Never Dies Das CD Kritik

Als Gäste sind auf dem Album „Hardcore Never Dies Das“ von Kochkraft durch KMA aus Duisburg-Marxloh Marmoré und The toten Crackhuren im Kofferraum zu hören. Allerdings wurde auch auf externe Menschen beim Schreiben des Longplayers zurückgegriffen. Dazu sagt die Band:

„Wir haben in den letzten Jahren echt geballert, mindestens drei Millionen Konzerte gespielt, und nebenbei ein ganzes Album geschrieben und aufgenommen. Das hätten wir alleine vermutlich nicht geschafft, und umso glücklicher sind wir, dass wir so viele Freundinnen und Freunde haben, die an irgendeiner Stelle mitgemacht haben. Zusammen mit tollen Menschen aus unserer Szene (Team Scheisse, Das Lumpenpack, The toten Crackhuren im Kofferraum, Das blühende Leben, Mamoré) haben wir dieses Album geschrieben. Produziert haben wir zusammen mit Dennis Borger, Simon Barth und Oliver Zülch. Alleine wäre es nicht so toll geworden. Das hat uns wieder mal bewiesen, dass ein ‘Gemeinsam’ immer schöner ist als ein ‘Alleine’. Außer am Buffet. Versteht sich von selbst.“

Der Opener „[email protected]“ kritisiert direkt die Leistungsgesellschaft, ein paar Tracks weiter in „Ehrlich“ geht es dem Selbstoptimierungswahn an den Kragen. In „Freefalltower“ kommt die volle Electro-Breitseite, die hier besonders gut und tanzbar zur Geltung. Electro gib es auch in „HP2071F“ zu hören. „Gutes Arbeitsklima, trotzdem kalt“ scheint Kritik an Arbeit, aber auch Identitätsverlust zu verbinden.

Auch „Tag des Pferdes“ ist unterhaltsam, zu „Bon Jovi“ gibt es auch ein Musikvideo.

Die Kritik kommt in niedrigschwelligen Dosen kombiniert mit tanzbarer Electro-Gitarrenmusik. Unterhaltsam, nicht plump, aber auch nicht versteckt. Album kann von Fans und Interessenten an Gitarrenlastiger Rave-Musik oder rave-lastiger Gitarrenmusik ausgetestet werden. Für ein Besuch bei einem der zahlreichen Live-Auftritte gibt es unten eine Chance oder mehrere:

Artist: Kochkraft durch KMA

Albumtitel: Hardcore Never Dies Das

Label: Grand Hotel van Cleef

VÖ: 11. April 2025

KOCHKRAFT DURCH KMA – Live 2025

