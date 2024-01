König Boris veröffentlicht mit „Zuhause angekommen“ einen neuen Song

König Boris veröffentlichte kürzlich mit „Zuhause angekommen“ einen neuen Song und kündigt damit sein Soloalbum „Disneyland After Dark“ an, das am 26. April 2024 via Buback Tonträger erscheinen wird. Ohne die Erwähnung von Fettes Brot geht es dann doch nicht so ganz. Doch nach 50.000 Menschen auf der Trabrennbahn in Hamburg, einem „Brotstock“-Festival der Superlative, 20 Abschiedskonzerten und einem „Hitstory“ Greatest Hits Album, haben sich Fettes Brot zum September 2023 fulminant aufgelöst. Nun beschreitet König Boris Solopfade.

Nachdem er bereits im Jahr 2012 mit dem Wave-Dance-Pop-Projekt „Der König tanzt“ aus der Reihe tanzte, hat er zehn Jahre später das zweite Soloalbum aufgenommen.

