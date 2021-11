Korn mit neuer Single “Start The Healing” und neuem Album “Requiem”

Zu Beginn der Woche tauchten weltweit die ein oder andere Plakatwand mit grauem Hintergrund und dem Korn-Logo auf. Dazu gab es kryptische Videos mit dem Hinweis “11:11”. Pfiffig wie die Fans sind, ahnten sie etwas von einer Veröffentlichung am 11. November 2021. Mit “Start The Healing” gibt es sogar eine erste Hörprobe samt Musikvideo aus dem “The Nothing”-Nachfolger namens “Requiem”.

Das Jahr war auch generell nicht so gut, weltweit, durch die Pandemie. Drei Korn-Mitglieder erkrankten zudem an Corona: Sänger Jonathan Davis, der immer noch mit Langzeitfolgen zu kämpfen hat, Gitarrist James “Munky” Shaffer und Drummer Ray Luzier.

“Requiem” erscheint am 4. Februar 2022 über Loma Vista und kann auf der Bandwebsite bereits vorbestellt werden. Eine auf 1000 Stück limitierte Silber-Vinyl-Version gibt es ebenfalls.

Regisseur Saccenti über den Ursprung des visuellen Effektreigens von „Start The Healing“:

„Die Idee hinter dem Video war, den Aspekt von Korns DNA mutieren zu lassen und darzustellen, der sie so einflussreich und inspirierend macht: Ihre Mischung aus roher Urgewalt, bewegender Ästhetik und menschlicher Emotion.

Ich wollte den Zuschauer auf eine emotionale Reise mitnehmen, so wie es der Song tut. Eine tiefschürfende, kathartische Reise von Tod und Wiedergeburt, die dem Hörer hoffentlich dabei hilft, seine ganz eigenen, persönlichen Auseinandersetzungen und inneren Dämonenkämpfe zu überwinden – wie immer diese sich auch gestalten mögen.

Zusammen mit dem 3-D-Künstler Anthony Ciannamea haben wir Korns Mythologie seziert und ihre reichhaltige Welt aus Licht und Dunkelheit erkundet, um ein surreales, schleichend wahrnehmbares Körper-Horror-Alptraums-Szenario zu erschaffen.”

Korn – “Start The Healing”

© Korn – Requiem

“Forgotten” “Let The Dark Do The Rest” “Start The Healing” “Lost In The Grandeur” “Disconnect” “Hopeless And Beaten” “Penance To Sorrow” “My Confession” “Worst Is On Its Way”

Live: Korn 2022

01.06 Berlin – Verti Music Hall | ausverkauft