Kreator: Neues Album im Sommer 2022

Das neue Jahr geht direkt mit guten Nachrichten los. Kreator verkündeten unlängst, dass es im Sommer 2022 ein neues Album geben wird. “Bald”, so Frontmann Mille Petrozza, dürfte man sich auch schon über eine erste Single freuen.

„It was good to play a couple of shows and record a new album. Overall, it was a killer year and I will hopefully see a lot of you in 2022. Album coming in the summer, new single SOON! Stay sane and safe and eat your vegetables. HAPPY NEW YEAR!“ heißt im Instagram-Post, dass es im Original weiter unten zu sehen gibt.

Aufgenommen wurde der neue Longplayer im Hansa Tonstudio in Berlin gemeinsam mit Produzent Arthur Rizk, der unter anderem auch schon mit Soulfly, Code Orange und Power Trip zusammenarbeitete.

Das bevorstehende neue Album ist der 15. Longplayer von Kreator.

2022 live auf Tour mit Lamb Of God

Im Herbst 2022 sind die beiden Acts gemeinsam mit Gatecreeper und Thy Art Is Murder in Europa unterwegs. Die Termine in Deutschland sind:

26.11.2022 – München, Zenith

27.11.2022 – Berlin, Columbiahalle

02.12.2022 – Ludwigsburg, MHP Arena

03.12.2022 – Essen, Grugahalle

04.12.2022 – Saarbrücken, Saarlandhalle

09.12.2022 – Wiesbaden, Schlachthof

10.12.2022 – Hamburg, Edel Optics Arena

11.12.2022 – Leipzig, Haus Auensee