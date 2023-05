Krimi-Serie DES (DEnniS Nilsen) erscheint bei Edel Motion

Die dreiteilige Krimi-Serie DES erscheint bei Edel Motion und erzählt die wahre Geschichte von Dennis Nilsen (David Tennant), dem wohl berüchtigtsten Serienmörder Großbritanniens.

Nachdem Handwerker 1983 entdeckten, dass das Abflussrohr eines Mietshauses durch menschliche Überreste verstopftet war, gestand der Beamte Dennis Nilsen den Mord an 15 jungen Männern.

DES Packshot (© Edel Motion)

Nilsen war auch als “freundliche Mörder” bekannt und lockte hilfesuchende Obdachlose durch das Angebot einer warmen Mahlzeit oder einem Schlafplatz für die Nacht in seiner Wohnung in Soho. Dort ermordete er seine Opfer anschließend. Da Nilsen sich nicht an die Namen seiner Opfer erinnert, leitet die Polizei eine Fahndung ein – diesmal wird jedoch nicht der Mörder gesucht, sondern die Ermordeten.

EDEL Motion veröffentlicht DES am 16. Juni auf DVD und bereits ab 19. Mai digital.

Einen ersten Eindruck bekommt ihr im Trailer: