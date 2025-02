L.S. Dunes – Violet CD Kritik

L.S. Dunes haben ihr mit Spannung erwartetes zweites Album „Violet“, am 31. Januar 2025 über Fantasy Records veröffentlicht. Zu dem neuen Album sagt Travis Stever: „‚Violet‘ ist eine akustische Reise in die Tiefen jedes einzelnen Bandmitglieds von L.S. Dunes. Die Zusammenarbeit, um jedem Song sein volles Potenzial zu entlocken, ergab sich ganz natürlich. Es ist das Album, das schon immer in uns allen gelebt hat, aber nur gemeinsam entstehen konnte. Es enthält Melodien, die ich seit meiner Kindheit in mir trage. Nur mit dieser Band konnte ich einen Ort finden, an dem sie in den Songs ein Zuhause finden konnten.“

© L.S. Dunes – Violet (Artwork)

Die neue Platte hat auch Einflüsse durch einen Song auf ihrem Debüt erhalten. Nämlich „Sleep Cult“, den Sänger Anthony Green nicht mehr singen wollte. Zumindest einige bestimmte Zeilen. Er selbst sagt dazu:

„Ich hatte es so satt, den Song zu spielen, in dem ich singe: „Sorry, dass ich wünschte, ich wäre tot“, und es tut mir so leid, dass ich diesen Song überhaupt geschrieben habe“, sagt er über ‚Sleep Cult‘, den Abschlusstrack ihres Debüts. “Ich bin dankbar, dass die Leute damit etwas anfangen können, aber es war einfach nicht hilfreich für mich, das jeden Abend zu singen oder darüber zu reden. Deshalb habe ich mich dieses Mal persönlich dafür entschieden, ein Album zu machen, das zeigt, dass es Magie in der Welt gibt. Ich wollte die Musik und ihre transformative Kraft feiern, die Menschen verbindet und inspiriert. Ich wollte etwas machen, das im völligen Gegensatz zu diesem Lied steht – etwas, das sagt: Ich will leben.“ (Green)

Magisch fängt es auf jeden Fall schon mit dem ersten Stück an: „Like Magick“ beginnt nur mit Gesang und endet mit der gesamten Band. Mein Herz blühte auf, als ich den Anfang hörte und es ebnete den Weg für eine offene Herangehensweise an diese Platte. Sie ist zuweilen sperrig und etwas anspruchsvoll, gleichsam aber auch melodisch und angenehm.

Das macht es für den Funken schwer überzuspringen, aber nicht unmöglich. In einigen Songs funktioniert es leichter. Bei L.S. Dunes weiß man, woran man als Hörer ist und das ist gut so. Sie beweisen sich mit dem zweiten Werk erneut und liefern ein mehr als solides Nachfolgealbum ab.

Band: L.S. Dunes

Albumtitel: Violet

Label: Fantasy Records

VÖ: 31. Januar 2025

Besetzung:

Frank Iero (Gitarre)

Travis Stever (Gitarre)

Anthony Green (Gesang)

Tim Payne (Bass)

Tucker Rule (Schlagzeug)

Diskografie (Studioalben):

“Past Lives” (2022)

“Violet” (2025)