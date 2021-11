La Armada veröffentlichen neue Single “Checkmate Humanity”

2001 haben sich La Armada in der Dominikanischen Republik gegründet, zogen dann 2008 nach Chicago, wo sie immer noch leben. Die Band hat kürzlich ihre neue Single samt Musikvideo “Checkmate Humanity” veröffentlicht. Am 11. Februar 2022 erscheint via Lockjaw Records (UK, Europa), Thousand Islands Records (Kanada) und über das band eigene Label Mal De Ojo Records (US, Lateinamerika) ihr Album “Anti-Colonial Vol. 2”. Die Jungs sollen auch beim Jera On Air 2022 dabei sein. Haltet also die Augen offen.

Stream die neue Single “Checkmate Humanity” hier. Den Song könnt ihr aber auch nach dem Cover der Single und des Albums bei uns streamen:

© La Armada – Checkmate Humanity