Die New Yorker Lathe Of Heaven veröffentlichen mit “At Moment’s Edge” eine Single aus ihrem kommenden Album “Bound By Naked Skies”, das am 1. September 2023 via Sacred Bones / Cargo erscheinen wird. Es ist das Debütalbum der Gruppe aus Brooklyn und zur genannten Single gibt es auch ein Musikvideo. Weiter unten ist Bandcamp eingebunden.

© Lathe Of Heaven – Bound By Naked Skies (Cover)