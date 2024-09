Less Than Jake kündigen neue 7-Inch an

Less Than Jake haben eine neue 7-Inch angekündigt. Auf der A-Seite ist der Track “Brand New Day”, den ihr weiter unten hören könnt, und auf der B-Seite ist “Not My Problem” zu hören. Das Ganze kommt mitsamt einem Sticker-Sheet. Veröffentlicht ist das Ganze via Pure Noise Records und ist demnach jetzt erhältlich.

© Less Than Jake – Brand New Day (Artwork)