Lil Wayne droppt neue Single “Kat Food”

Rapper Lil Wayne hat seine neue Single “Kat Food” veröffentlicht. Sein letztes Release liegt drei Jahre zurück und nennt sich “2000’s Funeral and No Ceilings 3”. Er war aber als Feature-Gast bei einiges Tracks zu hören, unter anderem DJ Khaled “God Did” zusammen mit Rick Ross und Jay-Z sowie Run the Jewels “Ohh La La (Remix)” und “The Root Of All” mit Slick Rick.

Nun ist Lil Wayne zurück mit der neuen Single “Kat Food”, die von Charlie Handsome, FnZ und Rogét Chahayed produziert wurde. Ob das auch als Einstimmung für ein komplett neues Album zu werten ist, bleibt abzuwarten.

Hört euch den Track beim Visualizer hier an:

