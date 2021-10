Limp Bizkit: “Still Sucks” Album erscheint dieses Wochenende

Das lang-erwartete Limp Bizkit Album “Limp Bizkit Still Sucks” erscheint am diesem Sonntag, den 31. Oktober 2021. In dem eingebundenen Instagram-Beitrag schreibt Wes Borland:

“Our first album in over a decade comes out this Sunday! Happy Halloween! Limp Bizkit – Still Sucks #limpbizkitstillsucks #limpbizkit @limpbizkit.”

Der Original-Beitrag ist unten eingebunden, dort ist auch das Artwork zu sehen. Das neue Studioalbum ist das erste seit “Gold Cobra” aus dem Jahre 2011. Letzten Monat erschien die Single “Dad Vibes”, welche ihr euch weiter unten anhören könnt. Weitere Informationen gibt es dazu bisher leider nicht. Jake Bacon a.a. Wes Borland hat in einem anderen Beitrag auf Instagram, der folgt nach dem Eintrag mit dem Album-Cover, eine besondere “Review” des Limp Bizkit Studioalbums gepostet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Wes Borland (@thewesborland)