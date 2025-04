Linkin Park veröffentlichen „Unshatter“

Kürzlich veröffentlichten die neu-formierten Linkin Park einen neuen Track namens „Unshatter“. Es ist der nächste unveröffentlichte Song, der aus der Deluxe Edition ihres gefeierten Albums „From Zero“ erhältlich ist, das am 16. Mai 2025 erscheint.

„‚Unshatter‘ war einer der ersten Tracks, die wir während der Aufnahmen zu From Zero geschrieben haben“, erklärt Shinoda. „Emilys kraftvoller Gesang in der Bridge war einer der Momente, die uns gezeigt haben, was wir gemeinsam erreichen können.“

Linkin Park – Unshatter

In Deutschland stehen Stadionshows in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt an, im Vorprogramm sind Architects (alle Shows) und JPEGMAFIA (Düsseldorf und Frankfurt) zu sehen. Hier die Termine im Überblick:

Juni | Heinz-Von-Heiden Arena, Hannover Juni | Olympiastadion, Berlin Juli | Merkur Spiel Arena, Düsseldorf Juli | Deutsche Bank Park, Frankfurt Juli | Deutsche Bank Park, Frankfurt (Zusatzshow)

LINKIN PARK – FROM ZERO (DELUXE EDITION)

VÖ: 16.05.2025 (WARNER RECORDS)

© Linkin Park – From Zero (Deluxe Edition) (Artwork)

TRACKLISTING

From Zero (Intro) The Emptiness Machine Cut the Bridge Heavy Is the Crown Over Each Other Casualty Overflow Two Faced Stained IGYEIH Good Things Go Up From The Bottom* Unshatter* Let You Fade*

Zuvor unveröffentlicht