Lord Of The Lost enthüllt die erste neue Albumsingle „My Sanctuary“ + Video

Die genreübergreifende Band Lord Of The Lost begeistert mit ihrer ersten Single „My Sanctuary“ und dem dazugehörigen offiziellen Musikvideo. Es bietet einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album OPVS NOIR Vol. 1, das am 8. August 2025 bei Napalm Records erscheint. Mit „My Sanctuary“ – und der kommenden OPVS NOIR-Trilogie – kehrt die Nummer-1-Chart-Band im Vergleich zu ihren letzten Hits zu einem deutlich härteren Sound zurück.

Jeder Teil enthält 11 Songs, insgesamt also 33 Titel, die nicht nur das exzentrische Kapitel von „Blood & Glitter“ abschließen, sondern auch eine kompromisslose Rückkehr zum dunklen Kern der Band einleiten.

Chris Harms über die neue Single:

„Wir haben 33 Songs zur Auswahl, aber welcher wird die erste Single sein, die den Weg in eine neue Ära ebnet und den Beginn einer Trilogie markiert? Wir haben uns für „My Sanctuary“ entschieden, für uns eine Art Einstiegssong, der die Tür zur Welt von OPVS NOIR öffnet. Er zeigt, dass Dunkelheit nicht nur Traurigkeit bedeutet – für viele von uns ist Dunkelheit eine Lebenskraft.“

Sehen Sie sich jetzt das offizielle Musikvideo zu „My Sanctuary“ an:

Chris Harms über das Album:

„Dunkelheit, Melancholie, Einsamkeit – alles Wörter, die oft negativ konnotiert sind und die wir nicht ohne Grund mit Gefahr, Traurigkeit und Verlust assoziieren. Doch Dunkelheit kann auch Geborgenheit bedeuten, Melancholie das warme, sentimentale Gefühl unserer Erinnerungen, und Einsamkeit wird zu notwendiger Stille, Ruhe und innerer Einkehr. OPVS NOIR ist ein Reiseführer, oder vielleicht auch ein Reisebericht, durch die Schattenseiten unserer inneren Welt, die sich so oft genau im Spannungsfeld zwischen dem bewegen, was wir emotional als positiv oder negativ einstufen. Und mit Vol. 1 ist all dies erst der Anfang dieser dreiteiligen Reise …“

© Lord Of The Lost – OPVS NOIR Vol. 1

OPVS NOIR Vol. 1 tracklist:

1 Bazaar Bizarre

2 My Sanctuary

3 Light Can Only Shine In The Darkness (& Within Temptation)

4 I Will Die In It

5 Moonstruck (& Stimmgewalt)

6 Damage (feat. Whiplasher Bernadotte)

7 Ghosts (feat. Tina Guo)

8 Lords Of Fyre (& Feuerschwanz)

9 The Things We Do For Love

10 The Sadness In Everything (feat. Anna Maria Rose)

11 Dreams Are Never Alone

LORD OF THE LOST Live 2025

LATIN AMERICA TOUR

25.04.25 MX – Ciudad de México

27.04.25 CR – San José w/ Powerwolf

29.04.25 CO – Bogotá

01.05.25 AR – Buenos Aires

04.05.25 BR – São Paulo

05.05.25 CL – Santiago de Chile w/ Powerwolf

LORDS OF FYRE CO-HEADLINE TOUR

LORD OF THE LOST & FEUERSCHWANZ

w/ The Dark Side Of The Moon

02.10.25 DE – Berlin / Columbiahalle

03.10.25 DE – Leipzig / Haus Auensee

04.10.25 DE – Offenbach / Stadthalle

10.10.25 DE – Hanover / Swiss Life Hall

11.10.25 DE – Fürth / Stadthalle

17.10.25 DE – Munich / Zenith

18.10.25 DE – Düsseldorf / Mitsubishi Halle

UK + IRELAND TOUR

30.10.25 UK – Wolverhampton

31.10.25 UK – Manchester

02.11.25 UK – Glasgow

04.11.25 UK – Belfast

05.11.25 IE – Dublin

07.11.25 UK – Bristol

08.11.25 UK – London

09.11.25 UK – Southampton

LORDFEST

13.12.25 DE – Hamburg / Sporthalle

Tickets: tour.lordofthelost.de

FESTIVALS

13.06.25 DE – Gardelegen / Metal Frenzy Festival

14.06.25 CH – Interlaken / Grienfield Festival

20.07.25 DE – Cologne / Amphi Festival

02.08.25 RO – Rasnov Fortress / Rockstadt Extreme Fest

06.08.25 ES – Villena / Leyendas del Rock

10.08.25 UK – Derbyshire / Bloodstock Open Air

19.10.25 NL – Den Bosch / The Rock Circus

01.11.25 UK – Whitby / Tomorrows Ghosts Festival